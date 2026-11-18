जागरण संवाददाता, कानपुर। हर सनातनी को अपने धन, बल, पद से सनातन की रक्षा करनी चाहिए। धर्म की रक्षा केवल संत-महात्माओं का ही नहीं, बल्कि प्रत्येक सनातनी का कर्तव्य है। यदि हम आज अपनी संस्कृति, परंपराओं, मंदिरों और धार्मिक मूल्यों के संरक्षण के लिए एकजुट होकर कार्य करेंगे, तभी हमारी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रहेंगी और अपने धर्म व संस्कारों से जुड़ी रहेंगी। यह बातें निराला नगर स्थित रेलवे मैदान में श्रीमद्भागवत कथा के विश्राम दिवस में कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने कहीं।



उन्होंने कहा कि अक्षय नवमी के दिन सत्कर्म कभी नष्ट नहीं होता, बल्कि उसका पुण्य फल अक्षय रहता है। इस दिन भगवान की पूजा-अर्चना, दान-पुण्य, गोसेवा, जरूरतमंदों की सहायता करना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। मनुष्य को अपने जीवन में सदैव अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक सनातनी का कर्तव्य है कि वह गोमाता की रक्षा करें, महिलाओं व बच्चों का सम्मान एवं संरक्षण करें तथा सदैव धर्म, दया, करुणा और अहिंसा के मार्ग पर चले। धर्म ही मनुष्य का सबसे सच्चा और परम मित्र है।