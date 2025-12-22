कोहरे ने थामा रेलवे का पहिया! तेजस, वंदे भारत, राजधानी समेत 78 ट्रेनें घंटों लेट, प्लेटफॉर्म पर ठिठुरते रहे यात्री
जागरण टीम, कानपुर। Check status of fog affected trains: कोहरे की वजह से ट्रेन यातायात चरमरा गया है। ट्रेनों की यह स्थिति है कि सुबह आने वाली शाम को पहुंच रही है। इसकी वजह से यात्रियों के जरूरी काम रुक रहे हैं। ट्रेनों के लेट होने से यात्रियों को यात्रा रद करनी पड़ रही है। यात्री अपनी नाराजगी रेलवे के एक्स एकाउंट पर उतार रहे हैं। यह स्थित कड़ाके की सर्दी के बाद से बनी हुई है। ट्रेनों की प्रतीक्षा में यात्री कंपकंपा रहे है। सोमवार को कानपुर सेंट्रल आने वाली कालिंदी, शताब्दी, राजधानी सहित 78 ट्रेनें चार से 12 घंटे देरी से आईं।
ये है लोगों की पीड़ा
ढाई घंटे से कर रहे इंतजार
वाराणसी में कराटे चैंपियनशिप से वापस आई टीम फर्रुखाबाद जाने के लिए ट्रेनों की प्रतीक्षा करती रही। टीम के कोच पारस भारद्वाज ने बताया कि 30 बच्चों की टीम को लेकर चैंपियनशिप में भाग लेने गए थे। ट्रेन को सुबह 3:40 बजे वाराणसी स्टेशन पर आना था, ट्रेन सुबह छह बजे आई। कानपुर सेंट्रल सुबह नौ बजे कि बजाय दोपहर 12 बजे पहुंची। ट्रेन के देरी से पहुंचने से बच्चों को परेशान होना पड़ा। कानपुर सेंट्रल से फर्रुखाबाद जाना है लेकिन कोई ट्रेन समय पर नहीं है। अब बस से जाने का इरादा बना रहे हैं ताकि रात से पहले फर्रुखाबाद पहुंच सके।
एक्स इंटरनेट मीडिया पर जताई नाराजगी
यात्री सक्षम ने आइआरसीटीसी व रेलवे सेवा के एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया कि ट्रेन संख्या 82501 लखनऊ-नई दिल्ली तेजस सुबह सेंट्रल स्टेशन पर 7:20 बजे पहुंचना थी, ट्रेन 9:45 घंटे देरी से शाम 5:05 बजे आई। यात्री अमन त्रिवेदी ने भी एक्स पर पोस्ट कर अपनी नाराजगी जताई। यात्री वैभव मिश्रा ने एक्स पर पोस्ट किया कि वे ट्रेन संख्या 22436 वंदे भारत एक्सप्रेस से नई दिल्ली से वाराणसी के लिए यात्रा कर रहे हैं। यह ट्रेन दो घंटे से अधिक समय तक लेट है। उनको वाराणसी से मुरी के लिए दूसरी ट्रेन पकड़नी है। ट्रेन लेट होने से उनकी कनेक्टिंग ट्रेन छूट जाएगी। यात्री शेखर सक्सेना ने शिकायत दर्ज कराई की ट्रेन संख्या 22426 वंदे भारत का कानपुर सेंट्रल पहुंचने का समय सुबह 11 बजे हैं। ट्रेन लेट होने से वे समय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं।
प्रयागराज से रेलवे की परीक्षा देने आए थे। एक दिन पहले चले थे तो सुबह पहुंचे हैं।अब वापस जाने के लिए ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
नवदीप सोनी, यात्री
गाजीपुर से कानपुर सेंट्रल कलिंदी से आए। यह ट्रेन नौ घंटे देरी से यहां पहुंची है। इसकी वजह से यात्रा में बहुत परेशान होना पड़ा।
सचिन यादव, यात्री
बांद्रा टर्मिनल से कानपुर सेंट्रल आए। यह ट्रेन सुबह 3:25 बजे आने कि बजाय 5:30 बजे आई। ट्रेनों की लेट लतीफी रोकी जाए।
-प्रतीक कुमार, यात्री
गाजीपुर जाने के लिए ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहे है। कोई भी ट्रेन सही समय नहीं दर्शा रही है। जिन यात्रियों को जरूरी काम से कहीं पहुंचना है, ट्रेनों की यात्रा उनके लिए मुसीबत बन गई है।
-सुधीर कुमार, यात्री
कानपुर सेंट्रल में ये ट्रेनें इतने घंटे लेट रही
- लखनऊ-नई दिल्ली तेजस 9:48 घंटे
- वाराणसी वंदे भारत 6:30 घंटे
- हावड़ा-राजधानी पांच घंटे
- राजेंद्र नगर राजधानी 3:45 घंटे
- भुवनेश्वर तेजस राजधानी 3:30 घंटे
- बरौनी नई दिल्ली स्पेशल 12 घंटे
- श्रमशक्ति एक्सप्रेस 5:30 घंटे
- कालिंदी एक्सप्रेस आठ घंटे
- नेताजी एक्सप्रेस पांच घंटे
- सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस पांच घंटे
कानपुर देहात में ये ट्रेनें लेट और रद
- लालगढ़ एक्सप्रेस निर्धारित समय रात 12 बजकर 29 मिनट से 30 मिनट
- सूबेदारगंज एक्सप्रेस निर्धारित समय 1 बजकर 48 मिनट से 15 मिनट लेट
- रीवा एक्सप्रेस निर्धारित समय 2 बजकर 19 मिनट से चार घंटे
- ऊंचाहार एक्सप्रेस सुबह 4 बजकर 3 मिनट से 1 घंटे 40 मिनट
- फफूंद कानपुर मेमू निर्धारित समय 6 बजकर 23 मिनट से एक घंटे 20 मिनट
- शिकोहाबाद कानपुर मेमू निर्धारित समय 8 बजकर 35 मिनट से तीन घंटे
- डाउन की आगरा लखनऊ इंटरसिटी एक्सप्रेस निर्धारित समय 9 बजकर 13 मिनट से 2 घंटे 10 मिनट
- डाउन की मुरी एक्सप्रेस निर्धारित समय से 12 बजकर 54 मिनट से 10 मिनट लेट रही
- गोमती निर्धारित समय शाम 6 बजकर 9 मिनट से दो घंटे लेट रही
- डाउन की महानंदा एक्सप्रेस रद
इटावा में ये ट्रेनें लेट और रद
- महानंदा व ऊधमपुर समेत अप की नार्थ ईस्ट निरस्त
- अप की मरुधर एक्सप्रेस 3 घंटे 53 मिनट
- प्रयागराज लालगढ़ एक्सप्रेस 4 घंटे 6 मिनट
- पटना कोटा एक्सप्रेस 3 घंटे 27 मिनट
- पूर्वा एक्सप्रेस 4 घंटे 45 मिनट
- वैशाली एक्सप्रेस 2 घंटे 54 मिनट
- लिंक एक्सप्रेस 1 घंटे 46 मिनट
- अमृत भारत एक्सप्रेस 6 घंटे
- फरक्का एक्सप्रेस 1 घंटे
- आगरा पैसेंजर 1 घंटे 20 मिनट
- शताब्दी एक्सप्रेस 3 घंटे 6 मिनट
- स्पेशल ट्रेन 3 घंटे 51 मिनट
- गोमती एक्सप्रेस 3 घंटे 35 मिनट की देरी से आईं।
- डाउन की शताब्दी एक्सप्रेस 50 मिनट
- इंटरसिटी एक्सप्रेस 1 घंटे 9 मिनट
- वंदे भारत एक्सप्रेस 1 घंटे 20 मिनट
- गाजीपुर बांद्रा 5 घंटे 34 मिनट
- गोविंदपुरी अलीगढ़ सुपरफास्ट मेमू 3 घंटे 30 मिनट
- कैफियत एक्सप्रेस 9 घंटे 48 मिनट
- मगध एक्सप्रेस 6 घंटे 12 मिनट
- अवध एक्सप्रेस 5 घंटे 22 मिनट
- दौराई गौड़ा स्पेशल ट्रेन 4 घंटे 54 मिनट
- फरक्का एक्सप्रेस 1 घंटे 55 मिनट
- ऊंचाहार एक्सप्रेस 2 घंटे 47 मिनट
- पूर्वा एक्सप्रेस 1 घंटे 30 मिनट
- आम्रपाली एक्सप्रेस 1 घंटे 20 मिनट
- वैशाली एक्सप्रेस 1 घंटे 5 मिनट की देरी से पहुंची।
