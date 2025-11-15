Delhi Blast: कानपुर मेडिकल कालेज में आतंकी शाहीन के साथ बर्खास्त हुए थे ये तीन डाक्टर, जाना चाहते थे विदेश

जागरण संवाददाता, कानपुर। जीएसवीएम मेडिकल कालेज में वर्ष 2006 से 2013 तक लगभग आठ साल फार्माकोलाजी की प्रवक्ता व विभागाध्यक्ष रही आतंकी डा. शाहीन के साथ वर्ष 2013 के अंत में तीन और डाक्टर भी मेडिकल कालेज से बिना सूचना दिए गायब हुए थे। उन्हें भी 2021 में शासन ने बर्खास्त किया था।

ये तीनों अभी तक जांच के दायरे में नहीं थे। लेकिन आतंकी शाहीन के कनेक्शन की तलाश में जुटी जांच एजेंसियों ने फिजियोलाजी विभाग के हफीजुल रहमान, एनाटामी के हामिद अंसारी व सर्जरी विभाग के निसार अहमद का डाटा भी जुटाया है। इनकी गतिविधियों, गांव से लेकर मेडिकल कालेज तक में व्यवहार, बर्खास्तगी से पहले दिए गए नोटिस व जवाब नहीं देने से लेकर बाकी बिंदुओं पर पड़ताल शुरू हो हुई है।



जांच एजेंसियों की ओर से लिए गए रिकार्ड में पता चला है कि हामिद अंसारी कानपुर देहात स्थित राजकीय मेडिकल कालेज में एक साल पहले ही फिर से तैनात हुए हैं। इन्हें बर्खास्तगी के बाद कैसे नौकरी मिल गई, यह भी बड़ा सवाल है। हामिद प्रत्येक मंगलवार को राजकीय मेडिकल कालेज में जाते हैं। इसके बाद काकादेव क्षेत्र में निजी क्लीनिक में बैठने की जानकारी मिली है, लेकिन सही पता नहीं मिल पा रहा है।