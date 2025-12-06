कानपुर में साइबर ठगी, पांच लोगों को इस तरह से फंसाकर एक करोड़ से ज्यादा ठगा
कानपुर के चकेरी में साइबर ठगों ने पांच लोगों से 1.05 करोड़ रुपये की ठगी की। पुलिस ने मामले दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ठगों ने हर्बल प्लांट, रिटर्न पॉ ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, कानपुर। चकेरी में साइबर ठगों ने पांच लोगों को ठगी का शिकार बनाकर करीब 1.05 करोड़ की ठगी कर ली है, मामलें में चकेरी पुलिस ने मुकदमें दर्ज कर आरोपितों की तलाश शुरू की है। जिसके बाद साइबर सेल की मदद से आरोपितों की तलाश में जुट गई है।
साइबर ठगी का पहला मामला चकेरी के सनिगवां गायत्री नगर निवासी अजय शुक्ला की तहरीर के अनुसार उनके व्हाट्सएप पर हर्बल प्लांट आनलाइन खरीदने का मैसेज आया। मामले में आरोपित ने झांसे में लेकर उनसे बीते 2 जून 2025 को अपने खाते में 5.50 लाख रुपये ट्रांसफर करवा लिए। वहीं, दूसरे मामले में रामादेवी नीलगंठ मार्केट निवासी योगेंद्र नाथ तिवारी ने बताया कि उनके पास कई नंबरों से फोन काल आईं, जिसने स्वयं को कंपनी का एप्लाई बताया। फिर रिटर्न पालिसी का रुपया ब्याज सहित भेजने की बात कहकर उनके खाते से बीते 24 दिसंबर 2024 से 30 फरवरी 2025 के बीच 12.21 लाख रुपये ट्रांसफर करवा लिए।
इसी प्रकार तीसरे मामले में चकेरी के अहिरवां संजीव नगर निवासी आशुतोष कुमार पटेल से गूगल मैप में रेटिंग के नाम पर रुपये कमाने का झांसा देकर कई बार में 5.02 लाख रुपये की जमा करवा कर ठगी हो गई। जिसके बाद उन्होंने भी साइबर सेल थाने में शिकायत की थी। वहीं, चौथा मामला चकेरी के श्याम नगर रामपुरम् सीओडी निवासी 60 वर्षीय सुधीर कुमार शुक्ला के साथ हुआ उनसे ट्रेडिंग में निवेश कर मुनाफा कमाने के नाम पर अलग-अलग प्लेट फार्म पर निवेश का झांसा देकर 51.53 लाख रुपये जमा करवा लिए। जब उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ ,तो उन्होंने अपने रुपये वापस मांगे।
इस पर आरोपियों ने उनसे बात करना बंद कर दिया। इसके बाद पांचवा मामला चकेरी के हरजिंदर नगर निवासी आनंद कुमार अग्रवाल का है। उनके अनुसार मोबाइल पर एक नंबर से काल आया। जिसने उनसे ट्रेडिंग में निवेश कर रुपये कमाने का झांसा दिया। फिर उन्हें एक ट्रेडिंग ग्रुप से जोड़ा गया। जहां पर शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर उन्होंने 30.50 लाख रुपये जमा करवा लिए। इसके बाद उनके खाते में 1.30 करोड़ रुपये दिखाने लगे। जब उन्होंने रुपये निकालने चाहे, तो आरोपियों ने 32 लाख रुपये और निवेश करने के बाद रुपये निकाल पाने की बात कहीं। इस पर उन्हें शक हुआ । तो उन्होंने मामले की शिकायत साइबर सेल थाने व चकेरी थाने में की।
