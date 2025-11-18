Delhi Blast में आपका भी नाम......आप डिजिटल अरेस्ट! ऐसी काल आए तो हो जाएं सतर्क, ये एनआईए न एटीएस

जागरण संवाददाता, कानपुर । दिल्ली में हुए कार ब्लास्ट की आतंकी घटना में तुम्हारा नाम आया है। बचना चाहती हो तो जल्दी से बताए गए खाते में रुपये ट्रांसफर कर दो नहीं तो जेल जाना पड़ेगा। साइबर ठगों ने दिल्ली में 10 नवंबर को हुए कार ब्लास्ट की आतंकी घटना का फायदा उठाते हुए कैंट निवासी महिला को आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का डर दिखाकर उसे डिजिटल अरेस्ट करके 6.66 लाख रुपये खाते में ट्रांसफर करवा लिए। पीड़िता ने मामले को लेकर साइबर सेल में शिकायत की है।

कैंट क्षेत्र में रहने वाली सुनीता गौड़ ने साइबर सेल को दी गई शिकायत में बताया कि उनके पास दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद लगातार दो दिन फोन काल आई। जिसमें पहले दिन 10 नवंबर को खुद को एटीएस अधिकारी बताते हुए डराया और धमकाया गया कि उनका नाम दिल्ली कार ब्लास्ट की आतंकी गतिविधियों में आया है। अगले ही दिन एनआइए अधिकारी बनकर एक और साइबर ठग ने उन्हें धमकाते हुए जेल जाने की धमकी देकर डिजिटल अरेस्ट कर लिया और बचने के लिए खाते में रुपये भेजने को कहा।



साइबर ठगों की बातों में आकर सुनीता इतना डर गई कि उन्होंने स्वजन को बताए बिना ही उनके खाते में 6.66 लाख रुपये आरटीजीएस के जरिए ट्रांसफर कर दिए। घटना के करीब तीन दिन बाद उन्होंने स्वजन को आपबीती बताई तो उन्हें घटना की जानकारी हुई। स्वजन पीड़ित सुनीता को लेकर साइबर सेल पहुंचे और शिकायत की।

साइबर ठगों ने दिल्ली कार ब्लास्ट में फंसाने का डर दिखा एटीएस और एनआइए अधिकारी बनकर महिला से ठगी की है। मामले की जांच की जा रही है। घटना के राजफाश के लिए साइबर सेल को लगाकर खाते की जांच कराई जा रही है।

- अंजलि विश्वकर्मा, एडीसीपी क्राइम साइबर ठगी से खुद को ऐसे बचाएं

सबसे पहले नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर काल करें

साइबर धोखाधड़ी से जुड़े हर तरह के साक्ष्यों को एकत्रित करके रखें

ठगी होने के बाद एक से तीन घंटे के भीतर करें शिकायत, पैसे मिलने की संभावना

1930 पर फोन नहीं उठाने पर साइबर क्राइम की वेबसाइट पर रिपोर्ट करें

मोबाइल में अंजान लिंक पर ना करें क्लिक और ना ही करें एप डाउनलोड करें

शेयर मार्केट में निवेश करें तो सेबी से पंजीकृत एप्लीकेशन का ही उपयोग करें

साइबर ठगी के फोन आने पर आप घबराएं नहीं, नंबरों को ब्लॉक कर दें या फोन काट दें