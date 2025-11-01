सीएसजेएमयू विषम सेमेस्टर परीक्षा, 11 तारीख से शुरुआत
कानपुर के छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय (सीएसजेएमयू) की विषम सेमेस्टर परीक्षाएं 11 तारीख से शुरू होंगी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने परीक्षाओं की तैयारी पूरी कर ली है। परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम जल्द ही विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। छात्रों को नियमित रूप से वेबसाइट देखने की सलाह दी गई है।
जागरण संवाददाता, कानपुर। छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय (सीएसजेएमयू) ने गुरुवार को विषम सेमेस्टर परीक्षा विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है। विश्वविद्यालय से संबद्ध 600 से अधिक महाविद्यालयों के तीन लाख से अधिक छात्र-छात्राओं के इस परीक्षा में शामिल होने की संभावना है। सेमेस्टर परीक्षाएं 11 नवंबर से शुरू होकर 20 दिसंबर तक चलेंगी।
परीक्षा में कानपुर नगर के अलावा कानपुर देहात, उन्नाव, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा व औरैया में स्थित महाविद्यालयों के छात्र सम्मिलित होंगे। इसी के साथ बैक-पेपर का भी विस्तृत परीक्षा कार्यक्रम जारी किया गया है। सीएसजेएमयू के परीक्षा नियंत्रक राकेश कुमार के अनुसार स्नातक व परास्नातक पाठ्यक्रम के विषम सेमेस्टर का परीक्षा कार्यक्रम के बारे में एक नवंबर तक आपत्तियां भी की जा सकेंगी।
यह है परीक्षा कार्यक्रम
- बीए-प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा 23 नवंबर से नौ दिसंबर तक, बीए-तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा 11 से 23 नवंबर तक, बीए-पांचवें सेमेस्टर की परीक्षा 11 नवंबर से 20 दिसंबर तक होगी।
- बीएससी-प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा 20 से 30 नवंबर तक, बीएससी-तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा 11 से 30 नवंबर तक, बीएससी-पांचवें सेमेस्टर की परीक्षा 20 नवंबर से चार दिसंबर तक होगी।
- बीकाम प्रथम व तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा 19 से 23 नवंबर, बीकाम पांचवें सेमेस्टर की परीक्षा 19 से 25 नवंबर तक होगी।
- बीबीए प्रथम, तृतीय व पांचवें सेमेस्टर की परीक्षा 15 से 23 नवंबर तक होगी।
- एमए-प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा 11 से 19 नवंबर, एमए-तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा 11 से 20 नवंबर तक चलेगी।
- एमएससी-प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा दो से 10 दिसंबर और एमएससी-तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा दो से 12 दिसंबर तक होगी।
- एमकाम-प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा 11 से 18 नवंबर और तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा 12 से 19 नवंबर के बीच कराई जाएगी।
(विश्वविद्यालय के पोर्टल पर बीलिब, एमलिब, बायोटेक, बीसीए, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलाजी का भी परीक्षा कार्यक्रम उपलब्ध है।)
