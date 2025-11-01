सीएसजेएमयू विषम सेमेस्टर परीक्षा, 11 तारीख से शुरुआत

जागरण संवाददाता, कानपुर। छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय (सीएसजेएमयू) ने गुरुवार को विषम सेमेस्टर परीक्षा विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है। विश्वविद्यालय से संबद्ध 600 से अधिक महाविद्यालयों के तीन लाख से अधिक छात्र-छात्राओं के इस परीक्षा में शामिल होने की संभावना है। सेमेस्टर परीक्षाएं 11 नवंबर से शुरू होकर 20 दिसंबर तक चलेंगी।

परीक्षा में कानपुर नगर के अलावा कानपुर देहात, उन्नाव, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा व औरैया में स्थित महाविद्यालयों के छात्र सम्मिलित होंगे। इसी के साथ बैक-पेपर का भी विस्तृत परीक्षा कार्यक्रम जारी किया गया है। सीएसजेएमयू के परीक्षा नियंत्रक राकेश कुमार के अनुसार स्नातक व परास्नातक पाठ्यक्रम के विषम सेमेस्टर का परीक्षा कार्यक्रम के बारे में एक नवंबर तक आपत्तियां भी की जा सकेंगी।