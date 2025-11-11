CSJMU Kanpur की एलएलबी छात्रा से बीटेक के छात्र ने किया दुष्कर्म, अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल का आरोप

संवाद सहयोगी, कल्याणपुर। कानपुर के कल्याणपुर निवासी महिला ने छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय के बीटेक छात्र पर अपनी नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने और उसका आपत्तिजनक वीडियो बनाकर प्रचलित करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने का गंभीर आरोप लगाया है। पुलिस ने आरोपित छात्र और उसके अधिवक्ता पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। मंगलवार को पुलिस ने आरोपित बीटेक छात्र को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

कल्याणपुर पुलिस को दी गई तहरीर में पीड़िता की मां ने बताया कि उनकी 16 वर्षीय बेटी विश्वविद्यालय से (बीएएलएलबी) की छात्रा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीटेक छात्र जो खुद को छात्र नेता बताता है, उसने अपने साथियों के साथ मिलकर उनकी नाबालिग बेटी को निशाना बनाया।

आरोप है कि 20 फरवरी से 15 अक्टूबर के बीच आरोपित ने विश्वविद्यालय परिसर स्थित कैफेटेरिया के पास स्टैंड पर उनकी नाबालिग बेटी को कोल्ड ड्रिंक में नशे की दवा मिलाकर पिला दी और कमरे में ले जाकर दुष्कर्म किया।आरोपित ने उनकी बेटी का आपत्तिजनक वीडियो बना ली और वीडियो प्रचलित करने की धमकी देकर बेटी को ब्लैकमेल करने लगा।

इस दौरान उसने बेटी से 60 हज़ार रुपये नकद के साथ-साथ सोने के टाप्स और अन्य सामान भी हड़प लिया। बेटी को गुमसुम देख जब उन्होंने बेटी से पूछा तो घटना का पता चला। पीड़ित छात्रा के स्वजन जब आरोपित के अधिवक्ता पिता से बात करने पहुंचे तो उन्होंने भी गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी और उन्हें वहां से भगा दिया।