    यूपी में अस्पतालों व मेडिकल स्टोर में ताबड़तोड़ छापे, हमीरपुर में भरे गए कफ सिरप के सैंपल

    By Anurag Mishra Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 04:56 PM (IST)

    मध्य प्रदेश में बच्चों की मौत के बाद हमीरपुर में कफ सिरप की जांच तेज हो गई है। औषधि विभाग की टीम ने अस्पतालों और मेडिकल स्टोरों पर छापेमारी कर कफ सिरप के नमूने लिए हैं। जिला अस्पताल और प्राइवेट नर्सिंग होम से सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं। कानपुर देहात में भी बिना पर्चे के दवा बेचने पर सख्ती बरती जा रही है।

    जागरण संवाददाता, हमीरपुर। कप सीरप पीने से मध्य प्रदेश में हुई बच्चों की मौत के बाद से लगातार अस्पताल, प्राइवेट नर्सिंग होम व मेडिकल स्टोरों में छापेमारी कर कप सीरप के सैंपल लेकर जांच को भेजे जा रहे हैं। जिससे हर तरफ खलबली मची हुई है। इसी जांच प्रक्रिया के क्रम में सोमवार को औषधि निरीक्षक मनोज कुमार सिंह ने अपनी टीम के साथ जिला पुरुष अस्पताल समेत प्राइवेट नर्सिंग होम का औचक निरीक्षण किया और कप सीरप के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे हैं।

    सोमवार की दोपहर औषधि निरीक्षक ने अपनी टीम के साथ सबसे पहले जिला पुरुष अस्पताल पहुंचकर वहां के औषधि केंद्र से बच्चों को दिए जाने वाले कप सीरप की जांच की और यहां से उन्होंने तीन कप सीरपों के सैंपल लिए। जिसे जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा। इसके बाद टीम ने नौबस्ता मुहल्ला स्थित ब्रजराज हास्पिटल का निरीक्षण किया। यहां से टीम ने कप सीरप के तीन सैंपल लिए।

    इसी तरह से टीम ने नौबस्ता मुहल्ला स्थि सनलाइप नर्सिंग होम में भी जाकर वहां बनें औषधि कक्ष का निरीक्षण किया और यहां से दो कप सीरपों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे। औषधि निरीक्षक की इस कार्रवाई से हर तरफ खलबली मच गई। इसके साथ ही बीते दिन औषधि निरीक्षक के द्वारा जिला अस्पताल के वेयर हाउस का भी निरीक्षण किया गया और वहां से पांच सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं।

    उन्होंने बताया कि लगातार कप सीरपों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। अभी तक करी 15 से अधिक कप सीरपों के सैंपल जांच के लिए भेजे जा चुके हैं। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

    इधर, कानपुर देहात में भी लिए गए सैंपल


    कानपुर देहात जिले में मेडिकल स्टोर संचालकों द्वारा बिना चिकित्सक के पर्चे व कैशमेमो दिए बिना ही के दवाओं की बिक्री की जा रही है। निर्देश के बाद भी मेडिकल स्टोर संचालक लापरवाही बरत रहे हैं, जिस पर शुक्रवार को जिला औषधि निरीक्षक ने निरीक्षण के दौरान संचालक से सख्त नाराजगी जताई। इसके साथ ही दो सिरप समेत तीन नमूने संकलित किए