पुलिस आयुक्त-संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध महाकुंभ को मिला 'सेवा मेडल', उत्कृष्ट कार्य के लिए हुए सम्मानित

    By Jagran News Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 02:27 PM (IST)

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ के सफल, सुरक्षित और सुव्यवस्थित आयोजन में उत्कृष्ट योगदान के लिए पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल और संयुक्त पुलिस आयुक्त ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, कानपुर। महाकुंभ -2025 के सफल, सुरक्षित व सुव्यवस्थित आयोजन में उत्कृष्ट योगदान के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल और संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय विनोद कुमार सिंह को महाकुंभ सेवा मेडल से सम्मानित किया।

    विश्व के सबसे बड़े धार्मिक ब संस्कृतिक आयोजन महाकुंभ में उत्तर प्रदेश पुलिस की अहम भूमिका थी। अनुशासन और उत्कृष्ट प्रबंधन क्षमता के लिए मुख्यमंत्री ने ये सम्मान दिया है।

    महाकुंभ के दौरान पुलिस आयुक्त एडीजी सुरक्षा के पद पर थे। मार्गदर्शन में कानून-व्यवस्था, भीड़ प्रबंधन, यातायात व्यवस्था तथा सुरक्षा प्रबंधों का संचालन किया गया था।