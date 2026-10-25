Kanpur में 26 को आएंगे UP CM योगी आदित्यनाथ, 412 करोड़ की 48 परियोजनाओं की देंगे सौगात, नानाराव पार्क में जनसभा

जागरण संवाददाता, कानपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार सुबह 11 बजे बिठूर के नानाराव पार्क में आ रहे हैं। वह पहले वाल्मिकी आश्रम जाएंगे, यहां पूजन-हवन के बाद वह सीधे नानाराव पार्क आकर जन समूह को संबोधित करेंगे। वहीं, बिल्हौर और बिठूर विधान क्षेत्र के लिए 412 करोड़ की लागत की 48 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।

कार्यक्रम स्थल पर 12 विभाग विभिन्न योजनाओं के मद्देनजर स्टाल लगाएंगे। कार्यक्रम में बच्चों के अन्नप्राशन और महिलाओं की गोद भराई के आयोजन होंगे। ग्रामीण आजीविका मिशन की ओर से श्री अन्न उत्पाद, दीपावली में सजावट वाली सामग्री के स्टाल लगेंगे।

वहीं, दूसरी ओर रविवार पूरे दिन कमिश्नर से लेकर डीएम और पुलिस आयुक्त तक मौके पर इंतजामों में जुटे रहे। इन अधिकारियों ने मुख्यमंत्री की सुरक्षा और वहां आने वाले जनसमूह के लिए व्यवस्थाओं की समीक्षा करते रहे। यातायात व्यवस्था की दृष्टि से एडीसीपी पूनम सिरोही व अन्य पुलिस अधिकारियों ने मौके की स्थिति का जायजा लिया। डीएम महेंद्र सिंह तंवर ने बताया कि मुख्यमंत्री सुबह 11 बजे आएंगे और फिर एक घंटे बाद लाैटेंगे। इस बीच वह विविध आयोजन में हिस्सा लेंगे। जन सभा को भी संबोधित करेंगे।