45 मिनट का शो 12 मिनट में निपटाया...'कच्चा बादाम गर्ल' अंजलि अरोड़ा को 1.20 करोड़ का नोटिस, कानपुर में FIR की अर्जी

जागरण संवाददाता, कानपुर। नगाड़ा नाइट कार्यक्रम के आयोजक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी संचालक आशीष कुमार के अधिवक्ता ने इंटरनेट मीडिया इंफ्लुएंसर, कच्चा बादाम गर्ल व अभिनेत्री अंजलि अरोड़ा को गुरुवार को 1.20 करोड़ का लीगल नोटिस भेजा है। आयोजकों ने अंजलि अरोड़ा के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराने का एक प्रार्थना पत्र भी डाक के जरिये स्वरूप नगर थाने में भेजा है।

अधिवक्ता करीम अहमद सिद्दीकी ने बताया कि 15 अक्टूबर को लाजपत भवन लान में नगाड़ा नाइट्स का आयोजन किया गया था। इसमें अंजलि अरोड़ा का 45 मिनट का शो होना था। आयोजक शोर बैंड के संचालक अमन निगम, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी संचालक आशीष कुमार, इवेंट प्लानर अनुभव राज थे।

View this post on Instagram A post shared by Anjali Arora (@anjimaxuofficially) अंजलि की मैनेजर नार्थ ईस्ट दिल्ली के शहादरा निवासी प्रीति दुबे से तीन लाख रुपये में शो तय हुआ था। 75 हजार रुपये बकाया होने पर अंजलि एयरपोर्ट से नहीं निकलीं, इस पर पूरा पेमेंट किया। मात्र 12 मिनट की परफार्मेंस के बाद कार्यक्रम छोड़कर चली गईं।