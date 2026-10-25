कानपुर-इटावा हाईवे पर बड़ा हादसा, ट्रेलर ट्रक की टक्कर से बाइक सवार दो किशोरियां की मौत

जागरण संवाददाता, औरैया। कानपुर-इटावा हाईवे पर इंडियन आयल पेट्रोल पंप के पास रविवार दोपहर करीब तीन बजे ट्रेलर की टक्कर से दो बाइक सवार सड़क पर गिर गए। ट्रेलर की चपेट में आने से दो किशोरियों की मौत हो गई। जबकि तीन लोग घायल हो गए।

पांचों अलग-अलग बाइकों पर थे। मरने वाली किशोरियों में एक कानपुर देहात जनपद निवासी थी। दूसरी अजीतमल कोतवाली क्षेत्र के शास्त्रीनगर मुहल्ला निवासी थी। पुलिस ने ट्रेलर को पकड़ जांच शुरू की है। करीब 17 वर्षीय छाया पुत्री बृजेश कुमार निवासी शास्त्रीनगर बाबरपुर अजीतमल अपनी 20 वर्षीय बहन वर्षा अपने भाई रामू के साथ एक बाइक पर थी। 15 वर्षीय मनीषा पुत्री राजू निवासी बरौर गांव कानपुर देहात दूसरी बाइक पर थी। जिसे अंकित चला रहा था।