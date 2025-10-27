Chhath Puja 2025: कानपुर में छठ पूजा की खरीदारी से लगा चौतरफा जाम, घंटों फंसे रहे लोग, दो दिन रूट डायवर्ट

जागरण संवाददाता, कानपुर। छठ पूजा की खरीदारी को लेकर रविवार को विजय नगर और आसपास के क्षेत्रों में भारी भीड़ उमड़ी। खरीदारी के लिए बाजारों में पहुंचे लोगों के वाहनों से सड़क जाम हो गईं। विजय नगर चौराहा से लेकर कालपी रोड तक जाम की स्थिति रही। इसे लेकर बर्रा सचान चौराहा, सीटीआइ,गोविंद नगर,गुजैनी और नौबस्ता हंसपुरम में सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं। यातायात पुलिस को भी जाम खुलवाने में पसीने छूट गए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें



रविवार सुबह से ही बाजारों में छठ पूजा के सामान की खरीदारी शुरू हो गई थी। डलिया, सूप, फल-सब्जी, अरघ्य सामग्री और कपड़ों की दुकानों पर महिलाओं की भारी भीड़ रही। दोपहर तक विजय नगर चौराहा पूरी तरह ठप हो गया। वाहनों की रेंगती रफ्तार के बीच कई लोग पैदल ही गंतव्य तक जाने को मजबूर दिखे। कई जगह राहगीरों के बीच कहासुनी और विवाद की स्थिति बनती रही। लोगों ने बताया कि हर साल की तरह इस बार भी प्रशासन ने ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर कोई ठोस तैयारी नहीं की। जहां-तहां सड़क किनारे रेहड़ी-पटरी वालों के बैठ जाने से रास्ते और संकरे हो गए। वहीं मेट्रो निर्माण को लेकर की गई बैरीकेडिंग और मिट्टी फैली होने से धूल उड़ती रही।



यातायात पुलिस ने अतिरिक्त फोर्स लगाकर शाम तक कुछ हद तक जाम को नियंत्रित किया। बावजूद इसके कई मार्गों पर रात तक स्थिति सामान्य नहीं हो सकी। छठ पूजा के प्रमुख बाजारों में भीड़ का सिलसिला देर रात तक जारी रहा। लोगों ने बताया कि विजय नगर चौराहे पर तीन थानों फजलगंज,काकादेव और अर्मापुर की सीमा लगती है। ऐसे में फजलगंज पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अपनी ओर से अतिक्रमण हटवाया दिया बाकी को सीमा विवाद बताकर छोड़ दिया।

शहर में बदला रहेगा यातायात

छठ पूजा पर यातायात व्यवस्था को सुगम और बेहतर बनाने के लिए यातायात पुलिस ने शहर में अलग-अलग स्थानों पर डायवर्जन व्यवस्था लागू की है। डीसीपी यातायात रवीन्द्र कुमार ने बताया कि दो पहिया वाहनों को छोड़कर अन्य सभी वाहनों के लिए 27 अक्टूबर की दोपहर दो बजे से पूजा समाप्ति तक और 28 अक्टूबर को रात दो बजे तक यातायात व्यवस्था बदली रहेगी। इस दौरान नगर में नौ स्थानों पर वाहनों की पार्किंग व्यवस्था भी की गई है।

ऐसी रहेगी यातायात व्यवस्था गंगा बैराज चौराहा से कोई भी मध्यम व भारी वाहन अटलघाट या कर्बला चौराहा की ओर नहीं जा सकेंगे। ये वाहन गंगा बैराज से सीधे यश कोठारी मंधना चौराहा होकर जाएंगे।

कंपनी बाग चौराहे से लेकर जाजमऊ बीमा चौराहा वीआइपी रोड पर सर्किट हाउस होते हुए कोई भी मध्यम व भारी वाहन प्रवेश नहीं कर सकेगा। ये वाहन रावतपुर से रामादेवी जीटी रोड होते हुए जाएंगे।

गुरुदेव चौराहे से आने वाले चार पहिया वाहन जिन्हें मैनावती मार्ग तिराहा होकर कर्बला चौराहा गंगा बैराज की तरफ जाना है। ये वाहन मैनावती मार्ग तिराहे से आगे नहीं जा सकेंगे। ये वाहन मैनावती मार्ग तिराहे से बाएं मुड़कर एनआरआइ सिटी होकर जाएंगे।

कंपनी बाग चौराहे की ओ से आने वाले वाहन जिन्हे गंगा बैराज की तरफ जाना है, कर्बला चौराहा से आगे नहीं जा सकेंगे। ऐसे वाहन कर्बला चौराहा से बाएं मुड़ कर मैनावती मार्ग तिराहा होकर जा सकेंगे।

शारदा नगर नौ नंबर क्रासिंग से आने वाले चार पहिया वाहन, जिन्हे नमक फैक्ट्री चौराहे की ओर जाना है। वह छपेडा पुलिया से आगे नहीं जा सकेंगे, ये वाहन छपेडा पुलिया से बाएं मुडकर काकादेव थाने होकर जाएंगे।

विजय नगर चौराहे की तरफ से आने वाले वाहन जिन्हें नमक फैक्ट्री चौराहे की तरफ जाना है, डबल पुलिया से आगे नहीं जा सकेंगे। ये वाहन डबल पुलिया से दाहिने मुड़कर नहर रोड, मनोज पान भंडार होते हुए जाएंगे।

विजय नगर चौराहे से भौंती बाईपास चौराहा की ओर मध्यम व भारी वाहन नहीं जा सकेंगे। ऐसे वाहन विजय नगर चौराहे से बाएं मुड़कर दादानगर चौराहा व एलएमएल चौराहा होकर जाएंगे।

पनकी पडाव रेलवे क्रासिंग से कोई भी मध्यम व भारी वाहन पनकी मंदिर व आवास विकास नहर की तरफ नहीं जा सकेंगे। ऐसे वाहन न्यू ट्रासंपोर्ट नगर भौंती बाईपास से दाहिने मुड़कर गैस प्लांट एलएमएल चौराहे से होकर जाएंगे।

न्यू ट्रांसपोर्ट नगर भौंती बाईपास से विजय नगर चौराहे की ओर कोई भी मध्यम व भारी वाहन नहीं जा सकेंगे। ऐसे वाहन न्यू ट्रांसपोर्ट नगर भौंती बाईपास से दाहिने मुड़कर गैस प्लांट-एलएमएल चौराहा से होकर जाएंगे।

भाटिया तिराहे से कोई भी मध्यम व भारी वाहन अर्मापुर नहर व पनकी मंदिर की तरफ नहीं जा सकेंगे। ऐसे वाहन भाटिया तिराहे से दाहिने मुड़कर न्यू ट्रांसपोर्ट नगर होकर जाएंगे।

पनकी शताब्दी द्वार से कोई भी मध्यम व भारी वाहन आवास विकास नहर की तरफ नही जा सकेंगे। ये वाहन गंगागंज क्रासिंग होते हुए जाएंगे।

कल्यानपुर क्रासिंग से कोई भी मध्यम व भारी वाहन आवास विकास नहर की तरफ नहीं जा सकेंगे। ये वाहन जीटी रोड होते हुए जाएंगे।

बगिया क्रासिंग व दलहन क्रासिंग से कोई भी मध्यम व भारी वाहन पनकी रोड, मसवानपुर की तरफ नहीं जा सकेंगे। ऐसे वाहन जीटी रोड़ रावतपुर तिराहा होते हुए जाएंगे।

पनकी रोड से कोई भी मध्यम व भारी वाहन नमक फैक्ट्री की तरफ नहीं जा सकेंगे। ऐसे वाहन कल्यानपुर क्रासिंग, दलहन क्रासिंग से जीटी रोड रावतपुर तिराहा होते हुए जाएंगे।

फूलबाग से आने वाले चार पहिया वाहन मेघदूत तिराहा से दाहिने मुड़कर सरसैय्या घाट की तरफ नहीं जा सकेंगे, ऐसे वाहन बड़ा चौराहा होते हुए जाएंगे।

ग्रीनपार्क चौराहा की तरफ से आने वाले चार पहिया वाहन डीएवी तिराहा से आगे सरसैय्या घाट की ओर नहीं जा सकेंगे, ऐसे वाहन ग्रीनपार्क चौराहा से दाहिने मुड़कर एमजी कालेज होते हुए या डीएवी तिराहा से दाहिने मुड़कर मधुवन तिराहा होते हुए जाएंगे।

नंदलाल चौराहा व सीटीआइ चौराहा की तरफ से आने वाले मध्यम व भारी वाहन दीप तिराहा से बर्रा बाईपास की तरफ नहीं जा सकेंगे। ऐसे वाहन दीप तिराहा से बाएं मुड़कर गौशाला चौराहा होते हुए जाएंगे।

बर्रा बाईपास चौराहा से कोई भी मध्यम व भारी वाहन दीप तिराहा की तरफ नहीं जा सकेगा। ऐसे वाहन नौबस्ता चौराहा होते हुए जाएंगे।

गुजैनी के मंयक चौराहा से तात्या टोपे नगर से अंबेडकर नगर तक कोई भी मध्यम व भारी वाहन नहीं जा सकेगा, ऐसे वाहन गुजैनी चौकी होते हुए जाएंगे।

गुजैनी से गुजैनी नहर तक मध्यम व भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। ऐसे वाहन गुजैनी सरकारी अस्पताल होते हुए जाएंगे।