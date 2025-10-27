Chhath Puja 2025: छठ पूजा शुरू होते ही फलों की कीमतों में तेजी, जानें क्या है भाव

जागरण संवाददाता, कानपुर। छठ पूजा की शुरुआत हो चुकी है। आज अस्ताचलगामी सूर्य ेको अर्घ्य दिया जाएगा। वहीं, छठ पूजा शुरू होते ही फलों की मांग बढ़ गई है। बाजार में इस समय फलों में सेब, शरीफा, खरबूजा, केले, संतरों की भरमार है। हालांकि किस मोहल्ले में दुकान लगी है, उसके हिसाब से कीमतों में अंतर भी नजर आ रहा है। विजय नगर में छठ पूजा के लिए फलों की बाजार सड़क तक लगी रही। यहां ग्राहकों की भी शाम को इतनी भीड़ हो गई कि निकलना मुश्किल हो गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें



छठ पूजा के साथ ही फलों के बाजार में अलग-अलग तरह के फल आ गए। व्रत के लिए बाजारों में सुबह से ही खरीदारी शुरू हो गई थी। विजय नगर, मेडिकल कालेज चौराहा, कल्याणपुर, गुमटी नंबर पांच, फूलबाग, बड़ा चौराहा, साकेत नगर, लाल बंगला में दुकानें सजी हुई थीं। हालांकि फलों की खरीदारी के लिए ग्राहकों की सबसे ज्यादा भीड़ विजय नगर में थी।

दीपावली तक जो अनार 200 रुपये किलो बिक रहा था वह इस समय 250 रुपये किलो तक बिक रहा है। मांग बढ़ी होने की वजह से कीमतें भी बढ़ी हुई हैं। छठ की वजह से ही बाजार में संतरा भी आ गया है लेकिन इस समय संतरा हरे छिलके का है जो बहुत मीठा भी नहीं है। 100 रुपये किलो में बिक रहा यह संतरा इसके बाद भी खूब बिक रहा है।



सेब को लेकर मोलभाव काफी हुआ। 100 रुपये वाला सेब इस समय 125 से 150 रुपये में पहुंच गया है वहीं 80 रुपये में बिक रहा सेब 100 रुपये में दुकानदार लगाए हैं। मेडिकल कालेज चौराहा की दुकानों में खरबूजा भी नजर आ रहा है, हालांकि खरबूजे का यह सीजन नहीं है लेकिन यह खरबूजा हाईब्रिड क्वालिटी का है।