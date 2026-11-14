कानपुर में ससुराल जा रहे पिता की बाइक को बस ने मारी टक्कर, साथ में जा रहे दो मासूम बेटों की मौत

संवाद सहयोगी, बिधनू(कानपुर)। दादा-दादी से मिलाकर दो मासूम बेटों को ससुराल ले जा रहे पिता की खुशियां चंद पलों में मातम में बदल गईं। बिधनू के मझावन गांव के पास शनिवार दोपहर तेज रफ्तार डग्गामार बस ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने घेराबंदी कर रमईपुर के पास बस को चालक समेत पकड़ लिया।



बिधनू भारू निवासी 32 वर्षीय पिता अमर बहादुर परिवार समेत जहानाबाद स्थित ससुराल में रहते हैं। शनिवार सुबह वह दोनों बेटे चार वर्षीय आयुष और तीन वर्षीय पीयूष को लेकर मूल गांव भारू आए थे। यहां बच्चों को दादा श्याम मनोहर और दादी सुंदरी से मिलाकर दोपहर वह दोनों बच्चों को बाइक पर बैठाकर वापस जहानाबाद लौट रहे थे। मझावन गांव के पास सामने से आ रही तेज रफ्तार बस ने बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही तीनों सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए।