Kanpur Breaking: कानपुर और आसपास के जिलों की बड़ी खबरें, बांदा में पेशी पर आए बंदी ने पिया पीसा कांच

Kanpur Breaking News उत्तर प्रदेश के कानपुर और आसपास के जिलों से जुड़ी आज शुक्रवार 26 सितंबर 2025 की मुख्य अपराध से जुड़ी खबरें और घटनाएं (Aaj Ki Taza Khabar)। आपको शहर और उसके आस-पास की बड़ी खबरों व घटनाक्रमों के बारे में भी जानने के लिए जुड़े रहिए कानपुर दैनिक जागरण के साथ।

जागरण संवाददाता, कानपुर। UP Breaking News Today 26th September 2025: कानपुर और आसपास के जिलों की की आज की अपराध और घटनाक्रम से जुड़ी ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 26 सितंबर, 2025 की खबरें और समाचार: स्कूली मैजिक की चपेट में आने से मासूम बच्ची की मौत, तंबाकू व्यवसायी के बेटे ने खुदकुशी की, वरिष्ठ लिपिक ने यमुना पुल से छलांग लगाई सहित पढ़े अन्य खबरें। पढ़ें, खबरें विस्तार से....।

महोबा जेल में बंद दुष्कर्म का आरोपित 30 वर्षीय विजय निवासी अतर्रा जिला बांदा पेशी में आया था। जहां शाम चार बजे उसकी हालत बिगड़ गई। जिसके बाद से पुलिस सुरक्षा में जिला अस्पताल लाया गया। अतर्रा क्षेत्र के गोखिया निवासी विजय ने बताया कि वह 2023 से वह महोबा की बैरिक नंबर सात में बंद है। उस बैरिक के अन्य कैदी उसे परेशान करते हैं। जिसकी शिकायत कई बार जेल प्रशासन से की पर कोई सुनवाई नहीं हुई। जिससे परेशान होकर वह जेल में ही कांच पीस कर रख लिया था। शुक्रवार को शाम चार बजे पेशी में आने के समय जेल में ही पिसा हुआ कांच फांक कर पानी लिया था। डाक्टर बंदी की हालत गंभीर बता रहे हैं।

Fatehpur में स्कूली मैजिक की चपेट में मासूम बच्ची की मौत, चालक फरार फतेहपुर के हुसेनगंज थाने के नेवलापुर मजरे गौराकला गांव में शुक्रवार सुबह आठ बजे बच्चों को लेने गई स्कूली मैजिक की चपेट में आकर गांव की दो वर्षीय मांशी पुत्री महेंद्र यादव चपेट में आ गई। घायल बच्चे को स्वजन नजदीक के अस्पताल लेकर पहुंचे जहां चिकित्सकीय टीम ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। उधर स्कूली मैजिक चालक गाड़ी छोड़कर भाग निकला। मैजिक हुसेनगंज कस्बा स्थित सरस्वती शिशु मंदिर की बताई गई है। पुलिस, मैजिक को कब्जे में लेकर छानबीन कर रही है।

Banda में तंबाकू व्यवसायी के बेटे ने की खुदकुशी नगर कोतवाली के बलखंडी नाका मुहल्ला निवासी तंबाकू व्यवसायी सत्यनारायण गुप्ता के 30 वर्षीय पुत्र शुभम गुप्ता ने शुक्रवार सुबह अपने मकान के दूसरी मंजिल के कमरे में पंखे से फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। कुछ देर बाद मां मीना गुप्ता जब बेटे के कमरे में गईं तो शव फंदे से लटकता मिला। पिता की सूचना पर चौकी इंचार्ज विवेक त्रिपाठी ने शव को फंदे से नीचे उतरवाया। तंबाकू व्यवसायी पिता ने बताया कि वह तीन भाइयों में सबसे छोटा था होने के साथ अविवाहित था।

Etawah में नगर पालिका के वरिष्ठ लिपिक ने यमुना पुल से छलांग लगाई नगर पालिका के वरिष्ठ लिपिक राजीव यादव शुक्रवार की सुबह शहर किनारे स्थित यमुना नदी पुल से कूद गए। पुलिस द्वारा उनकी तलाश की जा रही। है बताया गया है कि वह काफी दिनों से तनाव में चल रहे थे। नगर पालिका में उनके खिलाफ अधिशासी अधिकारी द्वारा एक जांच की जा रही थी जिसको लेकर वे तनाव में थे। पुलिस द्वारा नदी में उनकी तलाश की जा रही है। सूचना मिलने पर यमुना नदी पुल पर सदर विधायक सरिता भदौरिया, सिटी मजिस्ट्रेट राजेंद्र कुमार, एसडीएम सदर विक्रम सिंह राघव पहुंचे। राजीव यादव ने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है जिसमें प्रमोशन मिलने को लेकर पालिका अध्यक्ष ज्योति गुप्ता उनके पति कुलदीप गुप्ता व ईओ संतोष मिश्रा व रिटायर्ड पेशकार अतर सिंह पर हत्या का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पूरे मामले की जांच की गई।

Kanpur में युवक ने फंदे पर लटककर दी जान महाराजपुर के पुरवामीर में गुरुवार देर रात 35 वर्षीय दर्जी रामू ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। उसका शव गांव के बाहर बबूल के पेड़ पर गमछे के फंदे से लटकता मिला। स्वजन ने बताया कि पत्नी से विवाद चल रहा था जिसकी वजह से वह कई माह से मायके में है। बुधवार को रामू पत्नी को लेने ससुराल गया था लेकिन पत्नी आने को तैयार नहीं हुई जिससे क्षुब्ध होकर उसने आत्महत्या कर ली।