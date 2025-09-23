Kanpur Breaking: कानपुर व आसपास के जिलों की खबरें, पढ़ें, 23 सितंबर को कहां, क्या हुआ

Kanpur Breaking News उत्तर प्रदेश के कानपुर और आसपास के जिलों से जुड़ी आज मंगलवार 23 सितंबर 2025 की मुख्य अपराध से जुड़ी खबरें और घटनाएं (Aaj Ki Taza Khabar)। आपको शहर और उसके आस-पास की बड़ी खबरों व घटनाक्रमों के बारे में भी जानने के लिए जुड़े रहिए कानपुर दैनिक जागरण के साथ।

जागरण संवाददाता, कानपुर। UP Breaking News Today 23rd September 2025: कानपुर और आसपास के जिलों की की आज की अपराध और घटनाक्रम से जुड़ी ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 23 सितंबर, 2025 की खबरें और समाचार: उन्नाव में एक्सप्रेसवे पर ट्रक का टायर बदल रहे चालक व खलासी को ट्रेलर ने रौंदा जिसमें तीन की मौत हो गई। उरई में बीईओ को फेसबुक पर चोर लिखने वाला अध्यापक निलंबित कर दिया गया। वहीं, बिधनू मे लोडर पलटने से एक युवक की मौत हो गई।

कानपुर में सड़क किनारे बोरे में मिला अधजला शव कानपुर के चकेरी के मथुरापुर गांव में सुबह सड़क किनारे बोरे में युवक का अधजला शव मिला। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी।पुलिस ने मृतक की पहचान के प्रयास किए। लेकिन, उसकी पहचान नहीं हो सकी है।

कानपुर में चाकू मारी कोतवाली क्षेत्र के नौरंगा में कार खड़ी करने में विवाद में झगड़ा हुआ। चार लोग घायल हुए। दो घायल घाटमपुर सीएचसी पहुंचे हैं। बताया गया कि उन्हें चाकू मारी गई है। वहीं, लोगों ने दो आरोपितों को पकड़कर जमकर पीटा और पुलिस को सौंपा है।