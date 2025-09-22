Kanpur Breaking: कानपुर व आसपास के जिलों की खबरें, पढ़ें, 22 सितंबर को कहां, क्या हुआ
Kanpur Breaking News उत्तर प्रदेश के कानपुर और आसपास के जिलों से जुड़ी आज सोमवार 22 सितंबर 2025 की मुख्य अपराध से जुड़ी खबरें और घटनाएं (Aaj Ki Taza Khabar)। आपको शहर और उसके आस-पास की बड़ी खबरों व घटनाक्रमों के बारे में भी जानने के लिए जुड़े रहिए कानपुर दैनिक जागरण के साथ।
जागरण संवाददाता, कानपुर। UP Breaking News Today 22nd September 2025: कानपुर और आसपास के जिलों की की आज की अपराध और घटनाक्रम से जुड़ी ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 22 सितंबर, 2025 की खबरें और समाचार: बिठूर में गोबर के ढेर से सिर के बल गिरने से बुजुर्ग की मौत, फतेहपुर में अस्पताल में नवजात की मौत पर हंगामा, महोबा में शोहदे से परेशान महिला परिचालक ने फंदा लगाकर जान देने का प्रयास किया सहित अन्य खबरें। पढ़ें, खबरें विस्तार से....।
न्यायालय परिसर के शौचालय में वृद्ध की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत
इटावा : एसीजेएम न्यायालय परिसर के शौचालय में 70 वर्षीय वृद्ध की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उसे शौचालय तोड़कर बाहर निकाला गया। सुदरलाल जाटव पुत्र डमरू निवासी कृपालपुरा इकदिल अपने मित्र किशन लाल जाटव के पुत्र के दहेज एक्ट के मामले में जमानत के लिए अधिवक्ता पुष्पेंद्र कुशवाहा के साथ न्यायालय परिसर में आए थे। वे दोपहर बाद शौचालय चले गए। शाम चार बजे जब उनकी पुकार लगी तो उन्हें ढूंढ़ा गया तो वे शौचालय में मरे पाए गए। आशंका है कि उन्हें हार्ट अटैक आया था जिससे उनकी मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
Banda में पुलिया के नीचे युवक का शव मिला, चाचा पर हत्या का आरोप
देहात कोतवाली के जमालपुर गांव के बाहर स्थित पुलिया के नीचे सोमवार दोपहर ग्रामीणों को एक शव पड़ा मिला। चरवाहों ने शव को देखा तो उसकी पहचान गांव के ही 35 वर्षीय कल्लू उर्फ शंकर उपाध्याय के रूप में की। जिसके बाद दिवंगत युवक के पिता व पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। पुलिस घटनास्थल की जांच कर रही है। दिवंगत हुए युवक के पिता बृजमोहन उपाध्याय ने बताया कि उनके छोटे भाई राजेश ने ढ़ाई बीघा जमीन फर्जी रूप से वरासत करा ली थी। जमीन के विवाद का मामला न्यायालय में विचाराधीन है। जिस वजह से उस जमीन का सरकारी मुआवजा राजेश को नहीं मिल पा रहा था। जिससे नाराज होकर एक दिन पहले रविवार सुबह चाचा राजेश ने केस वापस न लेने पर अपने भतीजे कल्लू को देख लेने की धमकी दी थी। चाचा ने हत्या कर शव पुलिया के नीचे फेंका है। सीओ सिटी मोविस टाक का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। अभी स्वजन की ओर से तहरीर नहीं मिली है।
Banda में युवती के साथ किया दुष्कर्म, पिटाई से हुई बेहोश
बांदा शहर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में सोमवार दोपहर पौने तीन बजे 20 वर्षीय युवती को अकेला देखकर गांव का युवक घर के अंदर घुस गया। जहां उसने युवती के साथ दुष्कर्म किया। युवती के विरोध करने पर आरोपित युवक ने उसकी पिटाई की तो वह बेहोश हो गई । स्वजन बेहोशी की हालत में उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। पुलिस को मामले की जानकारी दी गई है। घटना करने के बाद आरोपित युवक फरार हो गया।
Farrukhabad में पत्रावली अग्रसारित को रुपये मांगे जाने की फोन वार्ता का आडियो प्रचलित
फर्रुखाबाद : कायमगंज एसडीएम कार्यालय के स्टेनो द्वारा लाइसेंस की पत्रावली अग्रसारित करने के लिए रुपये लेनदेन संबंधी बातचीत का आडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। प्रसारित आडियो में एक व्यक्ति लाइसेंस की पत्रावली अग्रसारित करने के लिए एक हजार रुपयों की मांग को अधिक बताते हुए कम करने की बात कह रहा है। स्टेनो संजय चौरसिया ने बताया कि उन्होंने किसी से भी कोई मांग नहीं की है। आडियो क्लिप में हो रही वार्ता से उनका कोई सरोकार नहीं है। एसडीएम अतुल कुमार सिंह ने बताया कि प्रकरण संज्ञान में आया है। मामले की जांच करा कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
Kannauj में कंटेनर की टक्कर से बाइक सवार दो गंभीर
कोतवाली गुरसहायगंज के गांव डुडुबाबुजुर्ग निवासी 38 वर्षीय महबूब पुत्र अब्दुल जलील खां फर्नीचर का व्यापार करते हैं। सोमवार को भोगांव निवासी मित्र के यहां आयोजित शादी समारोह में शामिल होने बाइक से जा रहे थे। बाइक पर उनके साथ कोतवाली गुरसहायगंज के किदवई नगर निवासी 40 वर्षीय मित्र समसुल पुत्र चांद मियां भी थे। गाजियाबाद कानपुर ग्रीनफील्ड हाईवे पर शाहजहांपुर के पास तेज रफ्तार कंटेनर ने बाइक में टक्कर मार दी। बाइक सवार दोनों युवक सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। नगला दिलू स्थित 100 शैया अस्पताल से दोनों को तिर्वा स्थित भीमराव रामजी मेडिकल कखलेज रेफर कर दिया गया। वहीं घटनास्थल से भागे कंटेनर को ग्रामीणों ने अकबरपुर के पास पड़कर पुलिस को सौंप दिया।
Auriya में फंदे से लटका मिला किशोरी का शव
बिधूना में गांव रठगांव में रविवार देर रात कमरे के अंदर पंखा में दुपट्टे के सहारे एक युवती का शव लटका मिला। स्वजन सुबह तड़के शव लटका देख पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने जांच के बदा शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गांव रठगांव निवासी गिरीश चंद्र की 19 वर्षीय बेटी आराधना ने रविवार रात स्वजन के साथ के साथ खाना खाकर मां के साथ छत पर सोने चली गई थी। देर रात युवती ने छत से नीचे उतरकर कमरे में दुपट्टा से फंदा लगाकर जान दे दी। सोमवार तड़के मां रानी देवी नीचे उतरी तो देखा कि बेटी को फंदे से लटका देख उसकी चीख निकल गई। आवाज सुनकर स्वजन आ गए। युवती मां के साथ घर के काम में हाथ बटाती थी। पिता 10 दिन पूर्व जयपुर में प्राइवेट नौकरी करने के लिए घर से गया था। जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
बिठूर में गोबर के ढेर में सिर के बल गिरने से बुजुर्ग की मौत
बिठूर के टिकरा निवासी 72 वर्षीय विष्णु नारायण बाजपेई की मानसिक स्थित ठीक नहीं थी। रात में लघुशंका घर के बाहर करने लगे संतुलन बिगड़ने पर गोबर के ढेर में गिर गए, जहां सिर के बल धंसने से उनकी मृत्यु हो गई, वो रिटायर शिक्षक थे।
Fatehpur में नवजात की मौत पर हंगामा, सीएमओ की टीम ने शुरू की जांच
फतेहपुर शहर के तांबेश्वर मंदिर के निकट ओझा हास्पिटल में नवजात की मौत पर हंगामा शुरू हो गया। नवजात के स्वजन का आरोप है कि एक दिन पहले उन्होंने नवजात को भर्ती कराया था, लेकिन उपचार में लापरवाही हुई जिससे नवजात की मौत हो गयी। उधर सीएमओ डा. राजीव नयन गिरि ने मामले का संज्ञान लिया है और जांच के लिए टीम गठित की है। टीम ने सुबह 10 बजे ओझा हास्पिटल में पहुंच कर जांच की। जांच में पाया गया कि चिकित्सक की विशेषज्ञता हड्डी रोग है, लेकिन उन्होंने नवजात को भर्ती किया है। उधर आरोपित डाक्टर अवध ओझा का कहना है कि उनका भाई बाल रोग विशेषज्ञ है, उसी की देखरेख में उपचार हो रहा था। जांच में वह अपने सभी दस्तावेज दिखाएंगे।
Mahoba में शोहदे से परेशान महिला परिचालक ने जान देने का प्रयास
युवक ने रोडवेज बस परिचालक युवती पर जबरन शादी का दबाव बनाया। एसिड अटैक करने व अश्लील वीडियो प्रचलित कर दुष्कर्म करने की धमकी दी। आरोपित के स्वजन ने भी धमकाया कि यदि शादी नहीं की तो उसे जान से मार डालेंगे। इससे आहत होकर परिचालक ने फंदा लगाकर जान देने का प्रयास किया। गनीमत रही कि स्वजन की नजर पड़ गई और फंदा अलग कर उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।
Etawah में जन्मदिन से लौट रहे पिता-पुत्र की बाइक खंभे से टकराई, पुत्र की मौत, पिता गंभीर
जन्मदिन समारोह से लौट रहे पिता-पुत्र की बाइक कानपुर आगरा नेशनल हाईवे पर ओवरब्रिज के नीचे खंभे से टकरा गई। हादसे में चार वर्षीय बच्चे की मौत हो गई, जबकि पिता गंभीर रूप से घायल हो गया।इकदिल बजरिया निवासी सिंटू मानियामऊ अपने चार वर्षीय बेटे विष्णु के साथ चचेरे भाई के जन्मदिन में शामिल होने पैतृक गांव गया था। रात में दोनों बाइक से घर लौट रहे थे। जैसे ही बाइक कस्बा के ओवरब्रिज के नीचे सर्विस रोड पर पहुंची, वह अनियंत्रित होकर खंभे से जा टकराई। हादसे में पिता-पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर स्वजन मौके पर पहुंचे और घायलों को जिला अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मासूम विष्णु को मृत घोषित कर दिया। बच्चे की मौत की खबर मिलते ही स्वजन में कोहराम मच गया। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच पड़ताल शुरू कर दी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।