स्मार्टफोन का ज्यादा इस्तेमाल कर देगा याददाश्त 'जीरो', 'Brain Fog' से बचने को अपनाएं ये तरीके

अंकुश शुक्ल, कानपुर। अगर आप पिछले कुछ समय से छोटी-छोटी बातें भूल रहे हैं या फिर अपनी ही कही बातों का याद रखना मुश्किल हो रहा है, तो यह ब्रेन फाग हो सकता है। इसमें अक्सर याददाश्त कमजोर होना, ध्यान न लगा पाना, सूचना को समझने में दिक्कत होना, अक्सर थकावट रहना और इधर-उधर के विचार आना आदि शामिल है।

सर्दी में तनाव, अत्यधिक काम का दबाव, नींद पूरी न होना, संक्रमण, पोषण की कमी के कारण ब्रेन फाग के मामले बढ़े हैं। ओपीडी में हर दिन ऐसे मरीजों की संख्या देखने को मिल रही है। जीएसवीएम मेडिकल कालेज के न्यूरो साइंस विभाग और मनोरोग विभाग में हर दिन ऐसे मरीज पहुंच रहे हैं।

ब्रेन फाग में तनाव से रक्तचाप बढ़ता है, जिस कारण स्मरण शक्ति कमजोर होती है और थकान सी महसूस होती है। इस स्थिति में मानसिक संतुलन कई बार बिगड़ जाता है और कई मौके पर व्यक्ति की जुबान भी लड़खड़ाने लगती है।

जीएसवीएम मेडिकल कालेज के न्यूरो सर्जरी विभागाध्यक्ष डा. मनीष सिंह के मुताबिक, ब्रेन फाग कोई बीमारी नहीं हैं, यह भ्रम, भूलने और ध्यान में कमी को दर्शाता है। इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन मुख्य कारण हार्मोन का असंतुलित स्तर होता है।

अनदेखी करने पर यह मोटापा, असामान्य मासिक धर्म और मधुमेह जैसी अन्य बीमारियों को भी जन्म देता है। मनोरोग विभागाध्यक्ष प्रो. धनंजय चौधरी ने बताया कि मस्तिष्क में उम्र के साथ बदलाव आता है। इसके साथ ही मानसिक कार्य में भी बदलाव देखने को मिलते हैं।

इसका असर उम्र बढ़ने के साथ ही देखने को मिलता है। यह समस्या ज्यादातर उन लोगों को अपनी चपेट में ले रही है, जो स्मार्टफोन, टैबलेट और कंप्यूटर अधिक प्रयोग कर रहे हैं। इस कारण उनकी नींद प्रभावित हो रही है और तनाव के कारण हार्मोंस का संतुलन भी बिगड़ रहा है।