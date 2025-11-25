Akhilesh Dubey: भू-माफिया अखिलेश दुबे के तीन साथियों पर 20-20 हजार का इनाम घोषित, जल्द होगी कुर्की

जागरण संवाददाता, कानपुर। किदवई नगर के सेवानिवृत्त इंस्पेक्टर से प्लाट दिलाने का झांसा देकर 51 लाख रुपये हड़पने के आरोपित दंपती समेत तीन आरोपितों के खिलाफ 20-20 हजार का इनाम घोषित हुआ है। तीनों आरोपित अखिलेश दुबे और उसके सहयोगी निलंबित सीओ ऋषिकांत शुक्ला के शागिर्द बताए जा रहे हैं। आरोपितों की गिरफ्तारी न होने पर उनकी कुर्की की कार्रवाई भी की जाएगी।

मूलरूप से प्रयागराज निवासी सेवानिवृत्त इंस्पेक्टर भगवती प्रसाद मिश्र कई सालों से किदवई नगर एन ब्लाक में रहते हैं। उनके मुताबिक, वर्ष 2018 में उरई में तैनाती के दौरान उनका संपर्क जौनपुर के सिकरारा थानाक्षेत्र के डमरूवा गांव निवासी दिलीप राय बलवानी से हुआ था। वर्ष 2021 में दिलीप घर आया और उसने खुद को प्रापर्टी डीलर बता सस्ते में दो फ्लैट दिलाने की बात कही। उनकी कीमत 1.40 करोड़ रुपये बताई, पर फ्लैट पसंद नहीं आया। इसके बाद गोविंद नगर में एक प्लाट दिखाया और कहा कि 26 लाख रुपये बैंक के माध्यम से और 25 लाख रुपये नकद देने को कहा।

उन्होंने उसे 51 लाख रुपये दे दिए, लेकिन दिलीप ने कोई खिलापढ़ी नहीं की। वह काफी समय तक टालता रहा। रुपये वापस लेने उसके घर पहुंचे तो दिलीप, उसकी पत्नी रीता राय व भाई सुरजीत कुमा ने गाली-गलौज करते हुए धमकाकर भगा दिया। मामले में पुलिस आयुक्त के आदेश पर 22 जनवरी 2025 को किदवई नगर थाने में तीनों आरोपितों पर मुकदमा दर्ज हुआ था, लेकिन आरोपितों की नहीं हुई।

पीड़ित ने छह नवंबर को जेसीपी कानून-व्यवस्था आशुतोष कुमार से गुहार लगाई और बताया कि तीनों आरोपित अधिवक्ता अखिलेश दुबे दुबे व निलंबित सीओ ऋषिकांत शुक्ला का शार्गिद हैं। कई बार उनके सामने भी उन दोनों से वह फोन पर बात भी कर चुका है। मामले में आरोपितों के खिलाफ गैर जमानतीय वारंट जारी हुआ था। गिरफ्तारी न होने पर डीसीपी दक्षिण दीपेंद्रनाथ चौधरी ने तीनों के खिलाफ 20-20 हजार का इनाम घोषित किया है।