    स्वतंत्रता सेनानी और शिवगंगा में बम की सूचना से मचा हड़कंप, एसएसपी इटावा स्टेशन पहुंचे

    By Anurag Shukla Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 02:57 PM (IST)

    स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस और शिवगंगा काशी एक्सप्रेस में बम की सूचना से हड़कंप मच गया। पुलिस ने दोनों ट्रेनों को रोककर तलाशी ली, लेकिन कुछ नहीं मिला। एसएसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने स्टेशन पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। बाद में ट्रेनों को रवाना कर दिया गया।

    जागरण संवाददाता, इटावा। दिल्ली ब्लास्ट के बाद बम की सूचना ने रेलवे और पुलिस प्रशासन के होश उड़ा दिए। दो ट्रेनों में बम की सूचना मिली। इससे हड़कंप मच गया। दोनों ट्रेनों को रोककर जांच की गई।

    रविवार की रात को करीब 12 बजे पुलिस महकमे में उस समय अफरा तफरी मच गई जब इटावा जंक्शन पर दिल्ली से आने वाली दो ट्रेनों स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस व शिवगंगा काशी एक्सप्रेस में बम की अफवाह पर चेकिंग करने के निर्देश दिए गए। स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस को अलीगढ़ में चैक किया गया।

    शिवगंगा को इटावा में चैक किया गया। एसएसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव पुलिस बल के साथ स्टेशन पर पहुंचे और चैकिंग की। हालांकि मिला कुछ नहीं। कुछ देर बाद ट्रेन को रवाना कर दिया गया