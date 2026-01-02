कानपुर में BJP का 'नवमतदाता शिविर' अभियान 7 जनवरी से होगा शुरू, 18 साल की उम्र वाले कैसे उठाएं लाभ?

जागरण संवाददाता, कानपुर। मतदाता गहन पुनरीक्षण अभियान एसआइआर का पहला चरण पूरा होने के बाद अब भाजपा एक जनवरी 2026 को 18 वर्ष पूरा करने वाले युवाओं को मतदाता बनाने के लिए 'नवमतदाता शिविर' लगाएगी। इसके लिए शुक्रवार को भाजपा दक्षिण जिला इकाई और भाजपा युवा मोर्चा ने इस अभियान के लिए बैठक कर योजना तैयार किया।

शुक्रवार को भाजपा दक्षिण जिलाध्यक्ष शिवराम सिंह ने केशव नगर स्थित पार्टी कार्यालय में पार्टी पदाधिकारियों और मंडल अध्यक्षों संग बैठक कर योजना तैयार की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 6 जनवरी को ड्राफ्ट मतदाता सूची आने के बाद पार्टी सात जनवरी से शहर के इंटर कॉलेज, महाविद्यालय, महिला विद्यालयों, इंजीनियरिंग कॉलेज, प्रमुख कोचिंग संस्थान, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट आदि जगहों पर नव मतदाता शिविर लगाएगी।

शिविर में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और ऑफलाइन दोनों तरह से फॉर्म 6 भरवाकर कर आवेदन प्रकिया पूरी की जाएगी। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, अस्पताल, बाजारों, पोलिंग स्टेशन, प्रमुख मठ- मंदिरों एवं प्रमुख चौराहों पर 'नवमतदाता शिविर' लगाए जाएंगे।