UP विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी भाजपा, बूथों पर महिला और युवा शक्ति को उतारने की रणनीति

जागरण संवाददाता, कानपुर। UP 2027 Elections: यूपी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर भाजपा ने संगठनात्मक गतिविधियां तेज कर दी हैं। कानपुर-बुंदेलखंड क्षेत्र के 17 जिलों में महिला और युवा शक्ति को चुनावी रणनीति के केंद्र में रखने की तैयारी है। सोमवार को क्षेत्रीय कार्यालय में महिला मोर्चा और युवा मोर्चा की अलग-अलग बैठकों में बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करने और नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने पर मंथन हुआ।



महिला मोर्चा की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष सरोज कुशवाहा और महाराष्ट्र की सांसद व सह प्रभारी मेधा कुलकर्णी ने कहा कि प्रत्येक बूथ पर पांच बहनों की टोली गठित होगी। यह टोली महिलाओं से सीधा संवाद कर केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं तथा संगठन की गतिविधियों को घर-घर तक पहुंचाएगी।

बैठक में वर्ष 2010 से अब तक महिला मोर्चा में विभिन्न दायित्व निभा चुकीं कार्यकर्ताओं को आमंत्रित कर पुराने अनुभवों को आगामी चुनाव की तैयारियों से जोड़ने पर जोर दिया। वहीं, युवा मोर्चा की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष रोहित मिश्रा ने युवाओं को संगठन की विचारधारा का वाहक बनकर विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भाजपा युवाओं को वैचारिक योद्धा के रूप में विधानसभा तक पहुंचाने का कार्य करेगी।