कानपुर के बुजुर्ग दंपती का खौफनाक कदम, फतेहपुर में ट्रेन से कटकर दी जान, सूचना मिलते ही बेटे को हार्ट अटैक

जागरण संवाददाता, फतेहपुर। दिल्ली-हावड़ा की डीएफसी (डेडीकेटेड फ्रेट कारिडोर) अप लाइन पर सोमवार शाम छह बजे 65 वर्षीय वरिष्ठजन रमेश मिश्रा व 61 वर्षीय इनकी पत्नी सरोजनी मिश्रा ने मालगाड़ी से कटकर जान दे दी। हादसे में बुजुर्ग दंपती के सिर व धड़ कटकर अलग हो गए। कुछ दूर पर एक छड़ी, मिठाई का डिब्बी व पानी की बोतल मिली है।

हादसे की खबर बड़े पुत्र सतीश को लगी तो उन्हें अटैक पड़ गया जिस पर इन्हें कार्डियोलाजी हास्पिटल कानपुर में भर्ती कराया गया। उधर खबर पाकर जीआरपी एसआइ सूर्यकांत त्रिपाठी घटनास्थल पर पहुंचे। दिवंगत के पास मिले आधारकार्ड से उनकी पहचान हो सकी। दिवंगत दंपती औंग थाने के आशापुर निवासी थे। हादसे से करीब 35 मिनट का डीएफसी लाइन ठप रही।इस बीच ट्रेन का एक इंजन व मालगाड़ी खड़ी रही।

इनके दो पुत्र मनीष व सतीश कानपुर यशोदा नगर के सतबरी मार्ग पानी टंकी के पास रहते हैं। छोटा पुत्र मनीष किसी काम से मुंबई गया है। बुजुर्ग दंपती भी अपने बेटों के साथ रहते थे। पांच दिन पूर्व खेत में बुआई के लिए बड़ा पुत्र सतीश इन्हें गांव छोड़ गया था।