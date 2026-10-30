भोजपुरी अभिनेत्री ने प्रेमी के साथ मिलकर की थी उसकी पत्नी की हत्या, फतेहपुर कोर्ट 6 को सुनाएगी सजा 

जागरण संवाददाता, फतेहपुर। धारदार हथियार से गला काटकर विवाहिता की हत्या करने वाले पति व उसकी महिला मित्र भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री को दोषी करार दिया गया। 6 नवंबर को सजा के बिंदु पर अदालत सुनवाई करेगी।

यह घटना खागा कोतवाली के गुलरियनपुर मजरे कूरा गांव की 25 दिसंबर 2021 की रात 11 बजे की है। थरियांव थाने के सुल्तानपुर पोस्ट बिलंदा मजरे अब्दुल्लापुर घूरी गांव निवासी वादी सत्यप्रकाश ने अपनी बहन योगमाया की शादी दस फरवरी 2015 को खागा कोतवाली के गुलरियनपुर मजरे कूरा गांव के इंद्रमोहन के साथ दान-दहेज देकर की थी।

वादी के मुताबिक पति एक लाख रुपये अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर बहन को प्रताड़ित कर रहा था। कई बार बहन के पति इंद्रमोहन को समझाया भी लेकिन वह नहीं माना। इसी बीच इंद्रमोहन के संबंध भोजपुरी अभिनेत्री जनपद महराजगंज कोतवाली के सुभाष नगर वार्ड निवासी नेहा वर्मा से हो गए।

इसके बाद वह अपनी महिला मित्र के साथ मिलकर बहन को प्रताड़ित करने लगा। 25 दिसंबर 2021 की रात 11 बजे इंद्रमोहन और उसकी महिला मित्र नेहा वर्मा ने बहन योगमाया को धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी थी।