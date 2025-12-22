Language
    SIR पर भाजपा पार्षदों की बेरुखी! कानपुर में 36 में सिर्फ 7 पहुंचे बैठक में, 29 को थमाया जाएगा नोटिस

    By Rajeev Saxena Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 08:21 PM (IST)

    कानपुर में एसआईआर की बैठक में भाजपा पार्षदों की बेरुखी देखने को मिली। 36 पार्षदों में से केवल 7 ही बैठक में पहुंचे, जिससे 29 पार्षदों को नोटिस जारी कर ...और पढ़ें

    भाजपा क्षेत्रीय कार्यालय में पार्षदों के साथ बैठक करते क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल साथ में मौजूद दक्षिण जिलाध्यक्ष शिवराम सिंह ,सांसद रमेश अवस्थी व राम लखन (दाएं से बाएं )। संगठन

    जागरण संवाददाता, कानपुर। SIR Updates: एसआइआर को लेकर भारतीय जनता पार्टी जितनी गंभीर नजर आ रही है, उसके पार्षद उतने ही लापरवाह हैं। पार्टी ने इस अभियान की शुरुआत में ही पार्षदों को भी जिम्मेदारी सौंपी थी कि वे भी बूथ अध्यक्ष, बीएलए 2 के साथ घर-घर जाएं और मतदाताओं के फार्म भरवाएं। ज्यादातर पार्षदों ने संगठन के इस निर्देश को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया।

    सोमवार को इस अभियान में दक्षिण जिला संगठन की बैठक बुलाई गई थी। दक्षिण में 46 वार्ड हैं। इसमें भाजपा के 36 पार्षद हैं। बैठक में पार्षदों के अलावा उन्हें भी बुलाया गया था, जो चुनाव हार गए थे। क्षेत्रीय कार्यालय में बैठक शुरू हुई तो क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल को पार्षदों की संख्या कुछ कम लगी। उन्होंने पार्षदों को खड़ा होने के लिए कहा तो मात्र सात पार्षद मिले।

     

    इस पर क्षेत्रीय अध्यक्ष ने नाराजगी जताई और दक्षिण जिलाध्यक्ष शिवराम सिंह को सभी अनुपस्थित को को नोटिस जारी करने के लिए कहा जिसके बाद सभी अनुपस्थित पार्षदों को कारण बताओ नोटिस जारी की गई। उन्हें एक सप्ताह में जवाब देने के लिए कहा गया है।

     


    बैठक में सांसद रमेश अवस्थी ने कहा कि सूचना के बाद भी बैठकों में न आने वाले पार्षद , पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं को भविष्य में लाभ नहीं दिया जाएगा। संगठनात्मक कार्यों में सक्रियता के आधार पर मेहनती, सक्रिय और समर्पित कार्यकर्ताओं को ही भविष्य में पद मिलेगा।

     


    वहीं शिवराम सिंह ने कहा कि पदाधिकारी व कार्यकर्ता तीन-तीन लोगों की टीम बनाकर बूथ के प्रत्येक घर में जाकर शिफ्टेड और न तलाशे जा पा रहे मतदाताओं को तलाशें। उनके फार्म भरवा कर 26 दिसंबर तक बीएलओ के पास जमा कराएं।

     


    बैठक में रघुनंदन भदौरिया, गणेश शुक्ला, राम बहादुर यादव, पंकज द्विवेदी, विनय मिश्रा, अर्जुन बेरिया, मनीष त्रिपाठी, जसविंदर सिंह, विनोद मिश्रा, संजय कटियार, राजन चौहान, वंदना गुप्ता, शिवपूजन, शिवम मिश्रा मौजूद रहे।