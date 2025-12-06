Language
    Bigg Boss 19 Grand Finale: कानपुर में कुछ ऐसी जिंदगी जीते थे टीवी के सुपरस्टार गौरव खन्ना, पढ़ें चौंकाने वाले खुलासे

    By Vivek Mishra Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 08:12 PM (IST)

    Bigg Boss 19 Grand Finale: टीवी के सुपरस्टार गौरव खन्ना (Gaurav Khanna) जो 'बिग बॉस 19' के ग्रैंड फिनाले में पहुंचने वाले पहल कंटेस्टेंट हैं। कभी कानप ...और पढ़ें

    Hero Image

    सेठ आनंदराम जैपुरिया स्कूल, कैंट में विद्यार्थियों को संबोधित करते एक्टर और मास्टर शेफ गौरव खन्ना। जागरण आर्काइव

    जागरण संवाददाता, कानपुर। Bigg Boss 19 Grand Finale: फेमस रियलिटी शो 'बिग बॉस' (Bigg Boss) अपने 19वें सीजन के साथ धमाल मचा रहा है। शो 'बिग बॉस 19' का क्रेज इस वक्त अपने चरम पर है। 7 दिसंबर यानी कल शो का ग्रैंड फिनाले है। टॉप 5 फाइनलिस्ट में अमाल मलिक, फरहाना भट्ट, गौरव खन्ना, तान्या मित्तल और प्रणित मोरे शामिल हैं। हर किसी की नजर अपने फेवरेट कंटेस्टेंट पर है। लेकिन Bigg Boss 19 सीजन में जो सबसे ज्यादा चर्चित रहे वो हैं टीवी का सुपरस्टार गौरव खन्ना (Gaurav Khanna) । कानपुर के गौरव खन्ना न सिर्फ टीवी के सुपरस्टार हैं बल्कि यहां के लोगों के लिए भी चहेते बन गए हैं। 

    टीवी सीरियल अनुपमा में अनुज कपाड़िया का किरदार निभाने से लेकर सेलेब्रिटी मास्टर शेफ बनने के बाद अब बिग बाॅस 19 के फाइनलिस्ट के पहले कंटेस्टेंट बनकर गौरव खन्ना के विजेता बनने के कयास लगने लगे हैं। शहर के सिविल लाइंस निवासी गौरव के स्वजन, स्कूल और कालेज के लोग व प्रशसंक काफी आशान्वित हैं। गौरव को बिग बास 19 के शो में एक्टिंग करने को लेकर काफी पोक किया गया है। बालीवुड अभिनेता सलमान खान तक ने एक्टिंग करने को लेकर तंज कसा था लेकिन शो में आखिरी हफ्ते इनकी जर्नी लोगों को काफी पसंद आई है। अब लोग इनके बारे में सर्च कर रहे हैं। शहर का नाम रोशन करने वाले गौरव खन्ना के सफर पर पढ़ें कानपुर से विवेक मिश्र की रिपोर्ट...

     

    कानपुर के सिविल लाइंस में रहते थे

    सिविल लाइंस निवासी व निर्यात कारोबारी रहे विनोद खन्ना व शशि खन्ना के बेटे गौरव खन्ना ने 12वीं तक की पढ़ाई सेठ आनंदराम जैपुरिया स्कूल, कैंट से की। वो स्कूल के 2000 बैच के पूर्व छात्र हैं। पीपीएन डिग्री कालेज से स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो एमबीए करने के लिए मुंबई गए। वहां पर पढ़ाई के साथ ही मार्केटिंग की नौकरी की। फिर अभिनय की दुनिया में नाम कमाने का फैसला लिया। लिहाजा, छोटे-छोटे टीवी शो में एक्टिंग कर अभिनय कौशल को निखारते गए।

     

    यहां से मिली थी पहचान

    उन्हें टीवी सीरियल अनुपमा (Anupamaa) में अनुज कपाड़िया (Anuj Kapadia) का किरदार निभाने से पहचान मिली। गौरव को कभी अंदाजा नहीं था कि वो एक्टर बनेंगे लेकिन किस्मत उनको टीवी की दुनिया में ले गई। अभिनय करने के दौरान कोरोना महामारी में सब कुछ बंद हो गया। तब गौरव ने अपने अंदर छिपे कुकिंग के शौक को आगे बढ़ाते हुए इंटरनेट मीडिया पर आने वाले विभिन्न रेसिपी के शो देखे और किचन में उन्हें बनाने का प्रयोग किया। यही वजह रही कि अभिनय के बाद कुकिंग में कुकिंग रियलिटी शो सेलिब्रिटी मास्टरशेफ इंडिया के विजेता भी बने।

     

    आर्यनगर की खस्ता कचौरी, बिरहाना रोड के समोसे नहीं खाना भूलते गौरव

    विजेता बनने के बाद गौरव ने दैनिक जागरण को बताया था कि आर्य नगर की खस्ता-कचौरी और चाट, बिरहाना रोड में मक्खन-मलाई और समोसे व मिठाई का स्वाद आज तक याद है। कानपुर में स्वादिष्ट खानपान को लेकर अनेकों विकल्प हैं। शहर के अधिकांश क्षेत्रों में कुछ न कुछ खाने के लिए प्रसिद्ध है। शायद यही वजह रही कि अभिनय के साथ कुकिंग का भी शौक रहा। हालांकि प्राथमिकता अभिनय काे दी।

    06KNC_55_06122025_505.JPG

    बिग बास में जाने से पहले यहां आए थे गौरव

    सेठ आनंदराम जैपुरिया स्कूल, कैंट के प्रिंसिपल गणेश तिवारी ने बताया कि बिग बास में जाने से पहले गौरव स्कूल में हुए एक कार्यक्रम में छात्रों के बीच पहुंचे थे। वहां उन्होंने अपनी सफलता की कहानी के बारे में बताया था। प्रिंसिपल गणेश तिवारी बताते हैं कि गौरव स्कूल में नर्मदा बैच के कप्तान रहे हैं। टीवी सीरियल अनुपमा में अनुज कपाड़िया और सेलेब्रिटी मास्टर शेफ के विजेता गौरव खन्ना ने स्कूल के बाद की अपनी यात्रा को साझा किया था।

     

    स्कूल में कारिडोर में मिली सजा नहीं भूलते

    कार्यक्रम के दौरान उन्होंने सारे जहां से अच्छा जैपुरिया स्कूल हमारा... को बताया था। उन्होंने कहा था कि वो इसे कभी नहीं भूल सकते। खासतौर पर वो असेंबली हाल, जहां के कारिडोर में कई बार सजा मिली है। गौरव ने स्कूल की कैंटीन के स्वाद को भी याद किया। प्रिंसिपल गणेश तिवारी ने बताया कि पूर्व छात्र का सफलता के शिखर पर बढ़ते जाना स्कूल समूह और शहर के लिए गर्व की बात है।