जागरण संवाददाता, कानपुर। कन्नौज में हुए सड़क हादसे के बाद परिवहन विभाग ने स्कूलों की टूर व्यवस्था को लेकर सख्ती शुरू कर दी है। अब स्कूलों को बच्चों को टूर पर ले जाने से पहले आरटीओ विभाग को सूचना देनी होगी। इसके साथ ही अनुमति भी लेनी होगी।

इसके लिए आरटीओ प्रवर्तन की ओर से सभी स्कूलों को नोटिस जारी किए जाएंगे। टूर पर जाने वाली बसों के जरूरी दस्तावेज, फिटनेस प्रमाणपत्र और चालक से संबंधित कागजात विभाग में जमा कराने होंगे। लंबी दूरी के टूर पर बस में दो चालकों की व्यवस्था करना भी अनिवार्य होगा।

आरटीओ प्रवर्तन राहुल श्रीवास्तव ने बताया कि अभी तक स्कूल संचालक बच्चों को टूर पर ले जाने से पहले विभाग को कोई जानकारी नहीं देते हैं। इससे बसों की फिटनेस, दस्तावेज और चालक की व्यवस्था की निगरानी नहीं हो पाती। अब सभी स्कूलों को स्पष्ट निर्देश दिए जाएंगे कि टूर पर जाने से पहले विभाग को पूरी जानकारी दें और निर्धारित प्रक्रिया के तहत अनुमति प्राप्त करें। जरूरी दस्तावेज जमा नहीं करने वाले स्कूलों को टूर ले जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी।

उन्होंने बताया कि कन्नौज में हुए हादसे की जांच के लिए कानपुर से भी टीम मौके पर गई थी। जांच में सामने आया कि हादसे का शिकार हुई स्कूल बस और ट्रक के दस्तावेज पूरे थे। बस की फिटनेस और चालक से संबंधित कागजात भी सही पाए गए। निरीक्षण में प्रथम दृष्टया स्कूल बस सड़क की पीली पट्टी से थोड़ी तिरछी खड़ी मिली, जिससे ट्रक उससे टकरा गया और ये हादसा हो गया।