जागरण संवाददाता, कन्नौज। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर मंगलवार सुबह पांच बजे चार परिवारों की दुनिया हमेशा के लिए उजाड़ गई। आगरा-मथुरा के टूर से हंसी-खुशी लौट रहे छात्रों के लिए बस चालक की एक नादानी और ट्रक चालक की झपकी काल बन गई। कक्षा छह के छात्र को लघुशंका कराने के लिए एक्सप्रेसवे की पीली पट्टी पर बस रोकना इतना भारी पड़ा कि मौत बनकर आए ट्रक ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में बस की पिछली सीट पर बैठे 4 छात्रों की मौके पर ही सांसें थम गईं, जबकि प्रधानाचार्य समेत 35 लोग लहूलुहान हो गए।

सभी कौशांबी के सिराथू से रविवार को आगरा-मथुरा घूमने गए थे। लौटते समय एक छात्र को लघुशंका कराने के लिए बस किनारे रोकी गई और पीछे से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसा मंगलवार सुबह करीब पांच बजे ठठिया क्षेत्र में बैसुइया गांव के सामने हुआ। शिक्षकों की सूचना पर पुलिस आधा घंटा बाद पहुंची, जबकि एंबुलेंस पहुंचने में 50 मिनट लग गए। यूपीडा की रेस्क्यू टीम ने बताया कि बस एक्सप्रेसवे की पीली पट्टी के किनारे खड़ी थी। ट्रक ने उसी ओर जाते हुए बस में टक्कर मारी।

बस को टक्कर मारने वाला एक्सप्रेसवे पर खड़ा आलू लदा ट्रक। जागरण ट्रक चालक की झपकी बनी काल बताया जा रहा है कि चालक को झपकी आ गई होगी। उस समय ट्रक की रफ्तार 90 से 100 किमी प्रति घंटा के करीब होने का अनुमान है। नियमत: स्कूल बस से टूर पर नहीं जाया जा सकता। इसके लिए अलग से परमिट की जरूरत होती है, लेकिन परमिट नहीं लिया गया था।

एक्सप्रेसवे पर खड़ी स्कूल बस का क्षतिग्रस्त पिछला हिस्सा। जागरण यहां के थे सभी छात्र सिराथू के अफजलपुर वारी स्थित ओरिएंटल पब्लिक स्कूल के 50 छात्र-छात्राओं व शिक्षकों समेत 58 लोग रविवार को स्कूल की बस में थे। सोमवार रात करीब 10 बजे बस मथुरा से सिराथू के लिए बस चली। बैसुइया गांव के सामने कक्षा छह के छात्र नौशाद ने लघुशंका के लिए कहा तो चालक ने किनारे बस रोक दी। कुछ छात्र, एक शिक्षक, प्रधानाचार्य सलमान सिद्दीकी व चालक नीचे उतर गए। इसी दौरान घटना हो गई और बस तिरछी होकर साइड वाल से भिड़ गई।

ट्रक छोड़कर भागा चालक एक हिस्से के परखचे उड़ गए। जान गंवाने वाले छात्र बस के पीछे की सीट पर बैठे थे। बस से उतरकर बाहर खड़े लोग घायल हुए हैं। ट्रक छोड़कर चालक भाग निकला। शिक्षक भूपेंद्र सिंह ने ठठिया थाने में अज्ञात ट्रक चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।

इन छात्रों की गई जान सभी को तिर्वा स्थित राजकीय मेडिकल कालेज के अस्पताल ले जाया गया। वहां अफरातफरी मच गई। डाक्टरों ने अफजलपुर वारी निवासी 14 वर्षीय आर्यन चौरसिया, 17 वर्षीय रजी उल्ला, फतेहपुर के खखरेड़ू के निदौरा निवासी 17 वर्षीय जैद मिर्जा व यहीं के गौरे गांव निवासी 17 वर्षीय अरमान को मृत घोषित कर दिया गया। बस के नीचे दबने से घायल सिराथू निवासी 35 वर्षीय प्रधानाचार्य सलमान सिद्दीकी को कानपुर रेफर कर दिया गया। अन्य छात्र-छात्राओं को प्राथमिक उपचार के बाद सिराथू भेज दिया गया।

बिना अनुमति पहले भी टूर पर गई बस एआरटीओ इज्या तिवारी ने बताया कि 61 सीटर बस में फिटनेस, बीमा के साथ ही सुरक्षा इंतजाम भी थे। एसपी विनोद कुमार ने बताया कि ट्रक चालक की तलाश की जा रही है। स्कूल के प्रबंधक अशफाक हुसैन का कहना है कि बस टूर के लिए पहले भी जाती रही है, लेकिन इसके लिए अनुमति लेनी होती है, इस बारे में जानकारी नहीं थी। लिहाजा, अनुमति नहीं ली गई थी।