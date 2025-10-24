Language
    बांदा में तेज रफ्तार बाइकों में भिड़ंत होने पर तीन फिट उछली, पिता-पुत्र सहित तीन की मौत

    By Anurag Shukla Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 10:58 PM (IST)

    बांदा जिले में तेज रफ्तार बाइकों की टक्कर में पिता-पुत्र सहित तीन लोगों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार, हादसा तेज गति के कारण हुआ और मौके पर ही तीनों की मृत्यु हो गई।

    जागरण संवाददाता बांदा।

    एक बार फिर तेज रफ्तार मौत की वजह बनी। चित्रकूट से दर्शन करके लौट रहे पिता पुत्र सहित तीन लोगों की मौत हो गई। हादसा तेज रफ्तार बाइक की टक्कर की वजह से हुआ।

    दो बाइकों की सीधी टक्कर से पिता-पुत्र सहित तीन लोगों की मौत हो गई। पिता-पुत्र चित्रकूट से कामतानाथ के दर्शन कर वापस घर आ रहे थे। दूसरा बाइक सवार ओरन से मौसी के घर से लौट रहा था। तेज रफ्तार में टक्कर होने के बाद दोनों बाइकें तीन फिट उछल गईं। दोनों बाइक सवार हेलमेट नहीं लगाए थे। हादसा ओरन रोड कोर्रही नहर के पास बाइकों के अनियंत्रित होने से हुआ।

    बिसंडा थाना क्षेत्र के पारा गांव निवासी 57 वर्षीय केदार कोरी गुरुवार को 32 वर्षीय पुत्र शिवसागर के साथ चित्रकूट दर्शन के लिए गए थे। दोपहर बाद वह पुत्र के साथ बाइक से वापस अपने गांव लौट रहे थे। करीब तीन बजे ओरन रोड कोर्रही नहर के पास सामने से आ रही तेज रफ्तार बाइक से उनकी बाइक की सीधी टक्कर हो गई। हादसे में पिता-पुत्र और दूसरी बाइक सवार 24 वर्षीय ओम प्रकाश गंभीर रूप से घायल हो गए। ओम प्रकाश बिसंडा के ग्राम कैरी के निवासी थे। वह ओरन निवासी मौसी के घर से लौट रहे थे।

    घायलों को इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिसंडा लाया गया। यहां चिकित्सकों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। तीनों के सिर और सीने में गंभीर चोट आई थीं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बाइकों की रफ्तार 70 किलोमीटर प्रतिघंटा के आसपास रही होगी। टक्कर लगने के बाद दोनों बाइकें तीन फिट ऊंचाई में उछलकर ज़मीन में गिरी, जिसके कारण तीनों को गंभीर चोटें आईं। बबेरू सीओ सौरभ सिंह ने बताया कि घायल अवस्था में तीनों को पीएचसी बिसंडा पहुंचाया गया, लेकिन चोटें काफी अधिक होने के कारण तीनों की जान चली गई। हेलमेट कोई नहीं लगाए था।