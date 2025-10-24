बांदा में तेज रफ्तार बाइकों में भिड़ंत होने पर तीन फिट उछली, पिता-पुत्र सहित तीन की मौत

जागरण संवाददाता बांदा। एक बार फिर तेज रफ्तार मौत की वजह बनी। चित्रकूट से दर्शन करके लौट रहे पिता पुत्र सहित तीन लोगों की मौत हो गई। हादसा तेज रफ्तार बाइक की टक्कर की वजह से हुआ। दो बाइकों की सीधी टक्कर से पिता-पुत्र सहित तीन लोगों की मौत हो गई। पिता-पुत्र चित्रकूट से कामतानाथ के दर्शन कर वापस घर आ रहे थे। दूसरा बाइक सवार ओरन से मौसी के घर से लौट रहा था। तेज रफ्तार में टक्कर होने के बाद दोनों बाइकें तीन फिट उछल गईं। दोनों बाइक सवार हेलमेट नहीं लगाए थे। हादसा ओरन रोड कोर्रही नहर के पास बाइकों के अनियंत्रित होने से हुआ।

बिसंडा थाना क्षेत्र के पारा गांव निवासी 57 वर्षीय केदार कोरी गुरुवार को 32 वर्षीय पुत्र शिवसागर के साथ चित्रकूट दर्शन के लिए गए थे। दोपहर बाद वह पुत्र के साथ बाइक से वापस अपने गांव लौट रहे थे। करीब तीन बजे ओरन रोड कोर्रही नहर के पास सामने से आ रही तेज रफ्तार बाइक से उनकी बाइक की सीधी टक्कर हो गई। हादसे में पिता-पुत्र और दूसरी बाइक सवार 24 वर्षीय ओम प्रकाश गंभीर रूप से घायल हो गए। ओम प्रकाश बिसंडा के ग्राम कैरी के निवासी थे। वह ओरन निवासी मौसी के घर से लौट रहे थे।