कानपुर में नीट की तैयारी कर रहे बहराइच के छात्र ने की आत्महत्या, हॉस्टल में लगाया फंदा

संवाद सहयोगी, कल्याणपुर(कानपुर)। रावतपुर के हितकारी नगर स्थित हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रहे छात्र ने फंदा लगाकर जान दे दी। सूचना पर पहुंची पुलिस व फारेंसिस टीम ने जांच पड़ताल कर शव को पोस्टमार्टम भेजा है।

बहराइच के दौलतपुर निवासी चंद्रवीर सिंह के 20 वर्षीय पुत्र शिवा सिंह हितकारी नगर में मो नईम के हास्टल में रहकर नीट की तैयारी कर रहे थे। रूम पार्टनर गोंडा के विशुनपुर निवासी दीपक गोस्वामी ने बताया कि वह रविवार रात सब्जी लेने के लिए बाजार गए थे।