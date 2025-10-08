Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कानपुर में डिवाइडर से टकरा कर आटो पलटा,चार घायल

    By Jagran News Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 02:14 PM (IST)

    चौबेपुर में हाईवे पर पिपरी गांव के पास एक ऑटो डिवाइडर से टकराकर पलट गया जिसमें चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कन्नौज से कानपुर जा रहा ऑटो अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हुआ। स्थानीय लोगों ने घायलों को निकालकर पुलिस को सूचित किया जिसके बाद उन्हें अस्पताल भेजा गया। घायल मजदूर तिर्वा से काम करके लौट रहे थे।

    prefferd source google
    Hero Image
    घटनास्थल पर जांच करते हुए पुलिसकर्मी। जागरण

    संवाद सहयोगी, जागरण चौबेपुर। चौबेपुर में हाईवे पर बुधवार की सुबह पिपरी गांव के सामने एक अनियंत्रित ऑटो डिवाइडर से टकराकर पलट गया। इस हादसे में ऑटो में सवार चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल भेजा गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    तिर्वा कन्नौज से ऑटो कानपुर की ओर जा रहा था,पिपरी गांव के सामने अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा कर पलट गया। गांव वालों ने घायलों को बाहर निकाल कर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने राजेंद्र पुत्र सुदर्शन, निवासी गुजैनी, कानपुर, आशु पुत्र अशोक कुमार, निवासी बर्रा, छोटेलाल पुत्र रामनद, निवासी किदवई नगर, और आमिर पुत्र सगीर, निवासी बारादेवी,को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल भेजा गया है। बताया गया कि उक्त सभी लोग किसी काम से मजदूरी करने तिर्वा गए हुए थे जहां से लौट रहे थे।

    चौबेपुर थाना अध्यक्ष आशीष कुमार चौबे ने बताया कि सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल भेजा गया है सभी की स्थिति सामान्य है।