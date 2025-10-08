कानपुर में डिवाइडर से टकरा कर आटो पलटा,चार घायल

संवाद सहयोगी, जागरण चौबेपुर। चौबेपुर में हाईवे पर बुधवार की सुबह पिपरी गांव के सामने एक अनियंत्रित ऑटो डिवाइडर से टकराकर पलट गया। इस हादसे में ऑटो में सवार चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल भेजा गया है।

तिर्वा कन्नौज से ऑटो कानपुर की ओर जा रहा था,पिपरी गांव के सामने अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा कर पलट गया। गांव वालों ने घायलों को बाहर निकाल कर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने राजेंद्र पुत्र सुदर्शन, निवासी गुजैनी, कानपुर, आशु पुत्र अशोक कुमार, निवासी बर्रा, छोटेलाल पुत्र रामनद, निवासी किदवई नगर, और आमिर पुत्र सगीर, निवासी बारादेवी,को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल भेजा गया है। बताया गया कि उक्त सभी लोग किसी काम से मजदूरी करने तिर्वा गए हुए थे जहां से लौट रहे थे।