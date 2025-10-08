आसमान छू रहे सोने-चांदी के दाम, फिर भी सर्राफा बाजार में खूब हो रही खरीदारी

औरैया में सोने-चांदी के दाम बढ़ने के बावजूद बाजारों में रौनक है। महिलाएं करवाचौथ के लिए जेवरात और चांदी के करवा खरीद रही हैं। पायलें बिछुआ और लॉकेट की मांग अधिक है। पिछले चार दिनों में सोने और चांदी के दामों में काफी वृद्धि हुई है लेकिन लोग त्योहारों और शादियों के लिए खरीदारी कर रहे हैं।

जागरण संवाददाता,औरैया। पिछले कुछ समय से सोने चांदी के भाव आसमान छू रहे हैं। प्रतिदिन भाव में करीब एक हजार रुपये की बढ़ोत्तरी हो जाती है। बावजूद इसके सोने-चांदी की ज्वैलरी के प्रति लोगों का आकर्षण बना हुआ है। लोग सोने-चांदी की जेवरात और करवा आदि की खूब खरीदारी कर रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

महिलाएं हाथों के कंगन, नथुनी, बिछुआ व पायलें पसंद कर रही हैं। जिसके चलते सर्राफा बाजारों में चमक बरकरार है। हालांकि महंगाई के चलते लोग हल्की ज्वैलरी अधिक पसंद कर रहे हैं। चार दिन में सोने के भाव करीब 5800 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी के करीब 5500 रुपये प्रति किलो बढ़ गए हैं।

महिलाओं में मची होड़ महिलाओं में करवाचौथ की खरीदारी को लेकर होड़ लगी हुई है। नव विवाहिताओं में त्योहार को लेकर खासा उत्साह है। वह सजने संवरने में कोई कसर छोड़ना नही चाह रही हैं। जिससे चलते महंगाई के बावजूद सोने चांदी के जेवरातों की खूब बिक्री हो रही है। महिलाओं में जेवरातों के प्रति आकर्षण हमेशा से बना हुआ है। 16 श्रृंगार में चांदी की पायलें भी शामिल है।

इसलिए सबसे अधिक पायलों की बिक्री हो रही है। दुकानदारों ने महिलाओं को आकर्षित करने के लिए विभिन्न डिजाइनों में पायलें तैयार कराई हैं। सराफा व्यापारी मनोज दीक्षित ने बताया कि इस समय दुल्हन पायलें, डोली पायलें, एंटिक पायलें, झुमकी पायलें, घुंघरू पायलें व मोर पायलें ट्रेंड में हैं। नग जड़ी पायलें भी खूब बिक रही हैं।

खूब बिक रही फैंसी बिछिया इसके अलावा फैंसी बिछिया भी खूब बिक रहे हैं। चांदी के डिजाइनर करवा भी महिलाओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। 40 ग्राम से लेकर 150 ग्राम वजन के करवा दुकान पर उपलब्ध हैं। जिनकी कीमत छह हजार रुपये से लेकर 25 हजार रुपये तक है। सराफा व्यापारी विशाल वर्मा ने बताया कि बाजारों में सभी वर्गों की मांग को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग रेंज के आभूषण और डिजाइन उपलब्ध हैं।

इसमें आकर्षक बिछुवा, पायल व लोकेट महिलाओं को खूब लुभा रहे हैं। बताया कि अगले दो दिनों में सराफा बाजार की रौनक और बढ़ेगी। बताया कि कुछ लोग अपनी पत्नियों को उपहार देने के लिए मंगलसूत्र व हार की खरीद रहे हैं। सोने की चूडियां की भी काफी मांग है।