कानपुर: वर्दी में दारोगा ने पी शराब, होटल का वीडियो वायरल होने के बाद SP ने लिया ये बड़ा एक्शन

औरैया के कुदरकोट में तैनात दारोगा का शराब पीते हुए वीडियो वायरल होने पर एसपी ने उन्हें निलंबित कर दिया है। वीडियो में दारोगा होटल में शराब की बोतल और गिलास के साथ खाना खाते दिख रहे हैं। मामले की जांच सीओ सिटी को सौंपी गई है। दारोगा पर पहले भी मारपीट और पैसे मांगने के आरोप लग चुके हैं।

संवाद सूत्र, औरैया । कुदरकोट में तैनात एक दारोगा का होटल में बैठकर खाना खाने का एक वीडियो प्रचालित हुआ है। इस दौरान पास में शराब की बोतल और सामने भरा हुआ गिलास भी रखा है। वीडियो प्रचलित होने के बाद लोग तरह-तरह की चर्चा कर रहे हैं। प्रचलित वीडियो को संज्ञान में लेकर एसपी अभिषेक भारती ने दारोगा को निलंबित कर दिया है। उन्होंने मामले की जांच सीओ सिटी अशोक कुमार को सौंपी है।

थाने में तैनात दारोगा रामबाबू का मंगलवार को एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ। जिसमें दारोगा इटावा-कन्नौज हाईवे पर कुदरकोट स्थित एक होटल पर बैठकर खाना खाते समय सामने बैठे हुए व्यक्ति से कुछ बातचीत कर रहे हैं। टेबल पर खाना रखा है और पास में एक शराब की बोतल व एक गिलास भरा हुआ था। वीडियो देखकर लोग आशंका जता रहे हैं कि दारोगा वर्दी में शराब पी रहे हैं।

दारोगी को किया निलंबित एसपी के निर्देश पर मामले की जांच सीओ बिधूना ने की और प्राथमिक जांच के आधार पर दारोगा रामबाबू राजपूत को एसपी अभिषेक भारती ने निलंबित कर दिया। सीओ बिधूना पी पुनीत मिश्र ने बताया कि इंटरनेट मीडिया पर प्रचलित वीडियो की जांच में दारोगा को दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की गई है। जबकि एक अन्य आडियो के मामले की जांच जारी है। एसपी अभिषेक भारती ने बताया कि दारोगा को निलंबित कर दिया गया है। मामले की जांच सीओ सिटी को दी है।

चार अक्टूबर को दारोगा के लगे थे मारपीट के आरोप कुदरकोट थाना में तैनात दारोगा रामबाबू राजपूत पर चार अक्टूबर शनिवार को कुदरकोट होरी मुहल्ला निवासी लवकुश कश्यप ने मारपीट का आरोप लगाया था। उसने वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रचलित किया था। जिसकी जांच सीओ बिधूना कर रहे हैं।