    रेलवे यात्री ध्यान दें, दिसंबर से फरवरी के बीच कानपुर सेंट्रल गरीब रथ समेत कई ट्रेनें रहेंगी रद

    By Shiva Awasthi Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 07:22 PM (IST)

    कोहरे के कारण रेलवे ने 1 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक कानपुर सेंट्रल गरीब रथ एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें रद्द करने का निर्णय लिया है। काठगोदाम, हटिया, संत्रागाछी और गोरखपुर रूट की कई ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। कुछ ट्रेनें आंशिक रूप से निरस्त रहेंगी और कुछ के फेरों में कमी की गई है। यात्रियों को टिकट बुक करते समय इन बदलावों का ध्यान रखने की सलाह दी जाती है।

    जागरण संवाददाता, कानपुर। एक दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 के बीच कानपुर सेंट्रल गरीब रथ एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें रद रहेंगी। यह निर्णय कोहरे के मौसम को लेकर रेलवे ने लिया है। सेंट्रल समेत आसपास जिलों के रेलवे स्टेशनों से होकर गुजरने वाली इन ट्रेनों में टिकट बुक कराते समय यात्री इसका ध्यान रखें।

    रेलवे जनसंपर्क अधिकारी रागिनी सिंह के अनुसार, काठगोदाम-कानपुर सेंट्रल साप्ताहिक गरीब रथ एक्सप्रेस आठ दिसंबर से 23 फरवरी,कानपुर सेंट्रल-काठगोदाम गरीब रथ एक्सप्रेस नौ दिसंबर से 24 फरवरी, हटिया-आनंद विहार टर्मिनल सप्ताह में तीन दिन झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस एक दिसंबर से 26 फरवरी, आनंद विहार टर्मिनल-हटिया झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस दो दिसंबर से 27 फरवरी तक निरस्त रहेगी।

    संत्रागाछी-आनंद विहार टर्मिनल साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस एक दिसंबर से दो मार्च, आनंद विहार टर्मिनल-संत्रागाछी दो दिसंबर से तीन मार्च, गोरखपुर-आनंद विहार टर्मिनल सप्ताह में तीन दिन एक दिसंबर से 12 फरवरी, आनंद विहार टर्मिनल-गोरखपुर दो दिसंबर से 13 फरवरी तक निरस्त रहेगी। इसी तरह अजमेर-सियालदह दैनिक के बजाय मंगलवार, गुरुवार, शनिवार को चलेगी। सियालदह- अजमेर दैनिक के स्थान पर एक मार्च तक अलग-अलग तारीखों में बुधवार व शुक्रवार को चलाई जाएगी।

    आनंद विहार टर्मिनल-भागलपुर सप्ताह में तीन दिन बुधवार को साप्ताहिक चलेगी। भागलपुर–आनंद विहार टर्मिनल भी प्रत्येक गुरुवार को चलेगी। कामख्या-आनंद विहार टर्मिनल नार्थ-ईस्ट एक्सप्रेस दैनिक के स्थान पर हर सप्ताह में रविवार व बुधवार को 25 फरवरी तक चलेगी। आनंद विहार टर्मिनल-कामख्या नार्थ-ईस्ट एक्सप्रेस दैनिक के स्थान पर मंगलवार व शुक्रवार को 27 फरवरी तक चलाई जाएगी।

    अलीपुर द्वार जंक्शन-दिल्ली सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस भी शनिवार व बुधवार को 28 फरवरी तक व दिल्ली-अलीपुर द्वार जंक्शन दैनिक के स्थान पर सोमवार और शुक्रवार को 27 फरवरी तक चलाई जाएगी। गोरखपुर-आनंद विहार टर्मिनल हमसफर एक्सप्रेस सप्ताह में चार दिन बुधवार व रविवार को 15 फरवरी तक चलेगी। आनंद विहार टर्मिनल-गोरखपुर भी सोमवार व गुरुवार को 12 फरवरी तक चलाई जाएगी। मऊ-आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस सप्ताह में दो दिन की जगह मंगलवार को ही 10 फरवरी तक चलेगी। आनंद विहार टर्मिनल-मऊ भी सप्ताह में शुक्रवार को 13 फरवरी चलेगी।