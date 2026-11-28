रेलवे यात्री ध्यान दें! 3 ट्रेनों के फेरे बढ़ाए, झींझक व डभौरा स्टेशन पर भी रुकेंगी, निरस्त रहेगी कानपुर सेंट्रल विशेष ट्रेन
रेलवे ने तीन विशेष ट्रेनों के फेरे बढ़ाए हैं और झींझक व डभौरा स्टेशनों पर अतिरिक्त ठहराव भी दिया है। हालांकि, रेनिगुंटा में नॉन-इंटरलाकिंग कार्य के कारण कानपुर सेंट्रल-एसएमवीबी बेंगलुरु विशेष ट्रेन दिसंबर में निरस्त रहेगी।
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तीन विशेष ट्रेनों के फेरे दिसंबर तक बढ़ाए गए।
झींझक और डभौरा स्टेशनों पर अतिरिक्त ठहराव मिलेगा।
कानपुर सेंट्रल-बेंगलुरु विशेष ट्रेन दिसंबर में निरस्त रहेगी।
जागरण संवाददाता, कानपुर। रेलवे ने तीन विशेष ट्रेनों के फेरे बढ़ाए हैं। दो ट्रेनों का झींझक व डभौरा स्टेशन (मध्य प्रदेश) पर अतिरिक्त ठहराव भी दिया गया है। ट्रेनें सूबेदारगंज-उधना, प्रयागराज- असरवा, प्रयागराज-वलसाड के बीच चलेंगी।
ट्रेन संख्या 04155 सूबेदारगंज- उधना विशेष 30 नवंबर से 24 दिसंबर तक आठ अतिरिक्त फेरे लेगी। यह ट्रेन सोमवार व गुरुवार को चलेगी। ट्रेन संख्या 04156 उधना-सूबेदारगंज विशेष एक दिसंबर से 25 दिसंबर तक आठ अतिरिक्त फेरे लेगी। यह ट्रेन मंगलवार व शुक्रवार को चलेगी। ट्रेन संख्या 04165 प्रयागराज -असरवा विशेष प्रत्येक बुधवार दो दिसंबर से 30 दिसंबर तक पांच अतिरिक्त फेरे लेगी।
ट्रेन संख्या 04166 असरवा-प्रयागराज विशेष प्रत्येक गुरुवार तीन दिसंबर से 31 दिसंबर तक पांच फेरे लेगी। ट्रेन संख्या 04189 प्रयागराज-वलसाड विशेष छह प्रत्येक रविवार छह दिसंबर से 27 दिसंबर तक चलेगी। यह ट्रेन चार अतिरिक्त फेरे लेगी। ट्रेन संख्या 04190 वलसाड- प्रयागराज विशेष प्रत्येक सोमवार सात दिसंबर से 28 दिसंबर तक चलेगी। यह ट्रेन चार अतिरिक्त फेरे लेगी।
इन ट्रेनों का इस स्टेशन पर ठहराव
ट्रेन संख्या 04165 प्रयागराज-असरवा दो दिसंबर से 30 दिसंबर तक झींझक स्टेशन पर सुबह 8:53 बजे से 8:55 बजे तक, ट्रेन संख्या 04166 असरवा- प्रयागराज तीन दिसंबर से 31 दिसंबर तक झींझक स्टेशन पर सुबह 5:53 बजे से 5:57 बजे तक रुकेगी।
ट्रेन संख्या 04189 प्रयागराज-वलसाड छह दिसंबर से 27 दिसंबर तक डभौरा स्टेशन पर शाम 7:40 बजे से 7:42 बजे तक रुकेगी। ट्रेन संख्या 04190 वलसाड-प्रयागराज सात दिसंबर से 29 दिसंबर तक डभौरा स्टेशन पर शाम 5:42 बजे से शाम 5:45 बजे तक रुकेगी।
दिसंबर में निरस्त रहेगी कानपुर सेंट्रल विशेष ट्रेन
दक्षिण तट रेलवे के रेनिगुंटा स्टेशन पर नान इंटरलाकिंग की वजह से कानपुर सेंट्रल-एसएमवीबी बेंगलुरु-कानपुर सेंट्रल विशेष के चार फेरे निरस्त रहेंगे। ट्रेन संख्या 04131 कानपुर सेंट्रल-एसएमवीबी बेंगलुरु विशेष ट्रेन प्रत्येक रविवार को छह दिसंबर से 27 दिसंबर तक नहीं चलेगी। वहीं एसएमवीबी बेंगलुरु-कानपुर सेंट्रल विशेष प्रत्येक बुधवार को नौ दिसंबर से 30 दिसंबर तक नहीं चलेगी।
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