Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ATM से कैश निकालने वाले ध्यान दें! कानपुर में सक्रिय है चिप लगाकर रुपये निकालने वाला गिरोह

    By Anurag Shukla Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 02:22 PM (IST)

    कानपुर में एटीएम से पैसे निकालने वाले एक गिरोह की सक्रियता देखी गई है, जो एटीएम में चिप लगाकर लोगों के पैसे निकाल रहे हैं। पुलिस ने लोगों को सतर्क रहन ...और पढ़ें

    Hero Image

    शातिर अजीत कुशवाहा। सौजन्य: पुलिस

    जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर में एटीएम से धोखाधड़ी का एक नया मामला सामने आया है। निजी एटीएम कंपनी की सतर्कता से एक शातिर युवक को एटीएम में छेड़छाड़ करते हुए रंगेहाथ पकड़ लिया गया, जबकि उसका साथी मौके से फरार हो गया। आरोपी एटीएम में प्लास्टिक चिप लगाकर ग्राहकों की रकम फंसाकर उनके जाने के बाद निकाल लेता था। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पनकी के रतनपुर इलाके में एटीएम में छेड़छाड़ कर रहे एक शातिर युवक को निजी एटीएम कंपनी के कर्मचारी ने रंगेहाथ पकड़ लिया जबकि उसका साथी मौके से फरार हो गया। कंपनी के हेड आफ़िस में लगे सीसी कैमरे से घटना का पता चला। कर्मचारी ने शातिर युवक को पकड़ कर पुलिस के हवाले किया।फिलहाल पुलिस मुकदमा दर्ज कर आरोपित के साथी की तलाश में जुट गई है।

    सजेती के मंझनपुर निवासी सुरेन्द्र सिंह द्वारा दी गई तहरीर में बताया गया कि उन्हें निजी एटीएम कंपनी के लीगल एडवाइजर अमित तनवार ने अधिकृत किया है।सोमवार देर रात कंपनी आफिस में सीसी कैमरे की फुटेज देखने के बाद टीम लीडर सुभाष को फोन पर जानकारी दी गई कि पनकी के रतनपुर स्थित प्लाट नंबर 71 के पास लगे एटीएम में दो व्यक्ति छेड़छाड़ कर रहे है।

    सूचना के बाद सुभाष मौके पर पहुंचे और देखा कि दोनो युवक एटीएम से नकदी निकालने का प्रयास कर रहे है। सुभाष ने एक युवक को पकड़ लिया जबकि उसका साथी मौके से फरार हो गया। सुभाष ने पुलिस को सूचना देकर आरोपित युवक को पुलिस के हवाले कर दिया। पकड़े गए युवक की पहचान बिधनू के सेन पुरण पारा निवासी अजीत कुशवाहा के रूप में हुई है जबकि उसका फरार साथी उसी गांव का रहने वाला लुक्का पासी है।

    शातिर के पास से कटर, फेविक्विक , एटीएम और प्लास्टिक टेप समेत कई चीजें बरामद हुई है। पूछताछ में शातिर में बताया कि वह दोनों एटीएम में प्लास्टिक की चिप लगाकर छोड़ देते है जिससे एटीएम से पैसे निकालने आने वाले लोगों पैसे फंस जाते है, एक दो बार प्रयास के बाद लोग एटीएम से चले जाते है तब वह एटीएम पहुंच कर वहीं रकम पार कर देते है। पनकी इंस्पेक्टर मनोज भदौरिया ने बताया एक आरोपित पकड़ा गया। मुकदमा दर्ज कर उसके साथी की भी तलाश की जा रही है।