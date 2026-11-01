कानपुर के अनवरगंज स्टेशन पर इंटरलांकिग का काम, आज से 4 नवंबर तक कई ट्रेनें रहेंगी प्रभावित

जागरण संवाददाता, कानपुर। अनवरगंज स्टेशन पर इलेक्ट्रानिक इंटरलाकिंग प्रणाली की कमीशनिंग के काम को लेकर आज से ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। इसको लेकर चार नवंबर तक ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। रेलवे ने पांच ट्रेनों को आंशिक रूप से निरस्त किया है। इसके अलावा कई ट्रेनों के प्रारंभिक स्टेशन में बदलाव भी किए हैं।



उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डा. शिवम शर्मा ने बताया कि दो से चार नवंबर तक ट्रेन नंबर 64607 झांसी-कानपुर सेंट्रल ट्रेन गोविंदपुरी तक ही आएगी। ट्रेन नंबर 55348 फर्रुखाबाद-कानपुर अनवरगंज ट्रेन दो-तीन नवंबर को रावतपुर तक चलेगी। वहीं, ट्रेन नंबर 15037 कानपुर अनवरगंज-कासगंज ट्रेन रावतपुर से चलेगी। तीन नवंबर को 15004 चौरीचौरा एक्सप्रेस कानपुर सेंट्रल स्टेशन तक ही आएगी। वहीं चार नवंबर को 15003 चौरीचौरा एक्सप्रेस कानपुर सेंट्रल से चलेगी।