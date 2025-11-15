पशु क्रूरता का शर्मनाक वीडियो वायरल, अजगर को बीच सड़क चाकू से काट डाला

जागरण संवाददाता, कानपुर। शहर में शनिवार दोपहर प्रचलित हुए एक वीडियो ने लोगों का दिल झकझोर दिया।वीडियो में एक युवक बीच सड़क पर बेजुबान अजगर को चाकू से काटते हुए नजर आ रहा है। युवक को क्रूरता करने से किसी ने नहीं रोका लेकिन इसका वीडियो जरूर बनाकर वायरल कर दिया।

वीडियो पनकी थानाक्षेत्र के पनका गांव का बताया जा रहा है। लोगों के मुताबिक युवक अजगर को नदी से पकड़कर लाया था और बीच सड़क पर ही अजगर को दोनों पैरो से दबा कर चाकू से काटने लगा। वह अजगर को बीचोंबीच से चाकू से काटता दिखाई दे रहा है।