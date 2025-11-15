पशु क्रूरता का शर्मनाक वीडियो वायरल, अजगर को बीच सड़क चाकू से काट डाला
सोशल मीडिया पर एक क्रूर वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक अजगर को सड़क पर चाकू से काट रहा है। इस घटना ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी की तलाश जारी है।
जागरण संवाददाता, कानपुर। शहर में शनिवार दोपहर प्रचलित हुए एक वीडियो ने लोगों का दिल झकझोर दिया।वीडियो में एक युवक बीच सड़क पर बेजुबान अजगर को चाकू से काटते हुए नजर आ रहा है। युवक को क्रूरता करने से किसी ने नहीं रोका लेकिन इसका वीडियो जरूर बनाकर वायरल कर दिया।
वीडियो पनकी थानाक्षेत्र के पनका गांव का बताया जा रहा है। लोगों के मुताबिक युवक अजगर को नदी से पकड़कर लाया था और बीच सड़क पर ही अजगर को दोनों पैरो से दबा कर चाकू से काटने लगा। वह अजगर को बीचोंबीच से चाकू से काटता दिखाई दे रहा है।
किसी ने इसका वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर प्रचलित कर दिया। फिलहाल वीडियो प्रचलित होते ही वन्य जीव प्रेमियों और अन्य लोगों में रोष दिखाई दे रहा है। फिलहाल पुलिस ने युवक की तलाश तेज कर दी है। पनकी इंस्पेक्टर मनोज भदौरिया ने बताया कि युवक की तलाश में पुलिस टीम को लगाया गया है। जल्द ही आरोपित को गिरफ्तार किया जाएगा।
