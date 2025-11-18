Agra–Lucknow Expressway Accident: बस हादसे में यूपी समेत चार अलग-अलग राज्यों के यात्री हुए घायल, यहां देखें पूरी सूची
कानपुर के पास आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हुए बस हादसे में एक बच्चे सहित तीन की मौत हो गई। दुर्घटना में बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा के कई यात्री घायल हो गए, जिनमें बिहार के 15 यात्री शामिल हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
जागरण संवाददाता, कानपुर। आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे पर अरौल कट (तहसील बिल्हौर) के पास मंगलवार तड़के हुए हादसे में एक बच्चे सहित तीन लोगों की मौत हो गई। इस बस हादसे में यूपी समेत चार राज्यों के यात्री घायल हुए हैं। जिसमें सबसे ज्यादा 15 यात्री बिहार के शामिल हैं, जबकि यूपी से चार, दिल्ली से तीन और हरियाणा से एक घायल यात्री है।
बिहार के घायल यात्री – कुल 15
- पवन कुमार पुत्र कमलेश दुबे, ग्राम कौसर, थाना रघुनाथपुर, सिवान
- सत्येंद्र कुमार पुत्र मुनीब कुमार, ग्राम भूतिया, थाना दरौली, सिवान
- सपना दुबे पत्नी संदीप दुबे, ग्राम रामपुर दाउद, गोपालगंज
- गुड्डी पत्नी अजय, ग्राम सरवरसा तरिहानी, शिवगढ़
- पवन कुमार पुत्र शालिग्राम, ग्राम लौभरा, रघुनाथपुर, सिवान
- अंकुश पुत्र वीरेंद्र चौधरी, ग्राम पनौली विटोरी, शिवली, दरभंगा
- प्रेम प्रकाश पुत्र कृष्ण मोहन, श्याम चक, भगवान बाजार, छपरा
- छाया कुशवाहा पत्नी संदीप कुमार, ग्राम सासामुसा, गोपालगंज
- संप्रति पुत्री संदीप कुमार, सासामुसा, गोपालगंज
- लाक्षिका पुत्री संदीप कुमार, सासामुसा, गोपालगंज
- संदीप कुमार पुत्र मदऊ प्रसाद, सासामुसा, गोपालगंज
- साहिल पुत्र इम्तियाज आलम, सैदपुरा, सिवान
- रंजनी कुमारी पत्नी अरुण कुमार, ग्राम साखी खास, गोपालगंज
- अजय पुत्र शिव सिंह, बल्धी, सिवान
- गुड्डू बैठा पुत्र अदूथ बैठा, सीतामढ़ी, बिहार
उत्तर प्रदेश के घायल – कुल 4
- दयाशंकर पुत्र शिवराज, ग्राम हरदिया पुरा पराए, कुमारगंज, अयोध्या
- रणधीर सिंह पुत्र राम किशन सिंह, ग्राम विरार, सहजनवा, गोरखपुर
- अभिषेक पुत्र वीरपाल, नया गांव, बुलंदशहर
- अजय कुमार पुत्र विजय कुमार, पुराना डाकखाना, बस्ती
यह भी पढ़ें- दिल्ली से सीवान जा रही बस आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे पर पलटी, तीन की मौत; 20 घायल
दिल्ली के घायल – कुल 3
- शिवेंद्र सिंह पुत्र घ्यान प्रकाश, एकता बिहार एक्सटेंशन, मीखापुर एक्सटेंशन, बदरपुर
- अरविंद यादव पुत्र लालचंद यादव, विजय विहार, रोहिणी
- लालचंद यादव पुत्र रामपथ, विजय विहार, रोहिणी
हरियाणा का घायल – कुल 1
- अमित शर्मा पुत्र हरेंद्र शर्मा, हाउस नंबर 821, गली नंबर 9, श्याम कालोनी, सेहतपुर, फरीदाबाद
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।