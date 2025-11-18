दिल्ली से सीवान जा रही बस आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे पर पलटी, तीन की मौत; 20 घायल
कानपुर के पास आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर दिल्ली से सीवान जा रही एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई और 20 घायल हो गए। मृतकों में एक बच्चा भी शामिल है। दुर्घटना बिल्हौर तहसील के पास हुई, जब बस अनियंत्रित होकर पलट गई। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, कानपुर। दिल्ली से बिहार के सीवान जा रही एक प्राइवेट बस मंगलवार तड़के आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसे का शिकार हो गई। अरौल कट (तहसील बिल्हौर) के पास सुबह करीब 3:20 बजे तेज रफ्तार बस अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे तीन यात्रियों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों में एक मासूम बच्चा भी शामिल है, जबकि लगभग 20 यात्री घायल हुए हैं।
बस के पलटते ही भीतर अफरा-तफरी मच गई। कई यात्री टूटी सीटों और कांच के शीशों के बीच फंस गए। हादसे की सूचना मिलते ही बिल्हौर तहसील प्रशासन, पुलिस बल और एक्सप्रेसवे की पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची। बचावकर्मियों ने तत्काल राहत कार्य शुरू करते हुए यात्रियों को बस से बाहर निकालकर एंबुलेंस द्वारा मेडिकल कालेज भिजवाया। डॉक्टरों के अनुसार कुछ घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है। मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए।
दुर्घटनाग्रस्त बस को क्रेन की मदद से हटाकर यातायात सामान्य कराया गया। पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जांच में बस चालक के वाहन पर नियंत्रण खोने की बात सामने आई है। तेज रफ्तार और रात के समय धुंध हादसे की वजह हो सकती है। मामले की जांच जारी है।
जिलाधिकारी जितेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि तहसील और पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। घायलों का इलाज कराया जा रहा है।
घायलों की सूची
- पवन कुमार पुत्र कमलेश दुबे ग्राम कौसर थाना रघुनाथ पुर जिला सिवान बिहार
- सत्येंद्र कुमार पुत्र मुनीब कुमार ग्राम भूतिया थाना दरौली जिला शिवान बिहार
- सपना दुबे पत्नी संदीप दुबे ग्राम रामपुर दाउद गोपालगंज बिहार
- दयाशंकर पुत्र शिवराज ग्राम हरदिया पुरा पराए कुमारगंज अयोध्या
- गुड्डी पत्नी अजय ग्राम सरवरसा तरिहानी जिला शिवगढ़ बिहार
- रणधीर सिंह पुत्र राम किशन सिंह ग्राम विरार सहजनवा जिला गोरखपुर
- पवन कुमार पुत्र शालिग्राम ग्राम लौभरा रघुनाथपुर जिला शिवान बिहार
- अंकुश पुत्र वीरेंद्र चौधरी ग्राम पनौली विटोरी शिवली जिला दरभंगा बिहार
- अमित शर्मा पुत्र हरेंद्र शर्मा हाउस नंबर 821गली नंबर9 श्याम कालोनी सेहतपुर फरीदाबाद हरियाणा
- शिवेंद्र सिंह पुत्र घ्यान प्रकाश एकता बिहार एक्सटेंशन मीखापुर एक्सटेंशन बदरपुर दिल्ली
- प्रेम प्रकाश पुत्र कृष्ण मोहन श्याम चक भगवान बाजार जिला छपरा
- अभिषेक पुत्र वीरपाल नया गांव बुलंदशहर
- छाया कुशवाहा पत्नी संदीप कुमार ग्राम सासा मूसा जिला गोपालगंज बिहार
- संप्रति पुत्री संदीप कुमार सासामुसा गोपालगंज बिहार
- लाक्षिका पुत्री संदीप कुमार सासामुसा गोपालगंज बिहार
- संदीप कुमार पुत्र मदऊ प्रसाद सासामुसा गोपालगंज बिहार
- साहिल पुत्र इम्तियाज आलम सैदपुरा सिवान बिहार
- अरविंद यादव पुत्र लालचंद यादव विजय विहार रोहिणी दिल्ली
- लालचंद यादव पुत्र रामपथ विजय विहार रोहिणी दिल्ली
- रंजनी कुमारी पत्नी अरुण कुमार ग्राम साखी खास जिला गोपालगंज बिहार
- राजन कुमार पुत्र परदेशी राव जीतीपुर पैपुलिया जिला बस्ती
- अजय पुत्र शिव सिंह बल्धी शिवान बिहार
- गुड्डू बैठा पुत्र अदूथ बैठा सीतामढ़ी बिहार
- अजय कुमार पुत्र विजय कुमार पुराना डाकखाना बस्ती
- एक बच्चे सहित तीन की मौत हो गई। मृतकों की पहचान नहीं हो सकी।
इंस्पेक्टर जनार्दन सिंह यादव ने बताया कि लगभग 45 यात्रियों को लेकर बस दिल्ली से सिवान जा रही थी। घटना के समय बस की गति 100 से 120 किलोमीटर के बीच होने और चालक को झपकी आने से बस अनियंत्रित होकर पलटने की आशंका प्रतीत हो रही है। कुछ मामूली घायल लोग मौके से ही गंतव्य को रवाना हो गए। घटना के बाद चालक और क्लीनर मौके से फरार हो गए।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।