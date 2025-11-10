बिल्हौर में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर कंटेनर में लगी आग, मची अफरा तफरी

संवाद सहयोगी, जागरण, बिल्हौर। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर अरौल कट के पास आगरा की ओर जा रहे कंटेनर में शार्ट सर्किट से आग लग गई। चालक कंटेनर को किनारे खड़ा कर अलग हटने से बाल बाल बच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने फायर ब्रिगेड की सहायता से पानी डालकर आग पर काबू किया। लेकिन तब तक कंटेनर जल गया।

कासगंज के तिरावली निवासी चालक हरिश्चंद्र पुत्र गजराज कंटेनर पर टायरों के ट्यूब लादकर राजकोट जा रहे थे। सोमवार देर शाम आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे के किमी- 220 पर अरौल कट के पास पीछे से धुआं उठता देख चालक ने कंटेनर किनारे रोक दिया और नीचे उतर गया।

इस दौरान कंटेनर से लपटें उठने लगीं। कुछ ही देर में आग तेज हो गई। इस बीच यूपीडा के सुरक्षाकर्मी और पुलिस मौके पर पहुंच गई। मौके पर कन्नौज के तिर्वा और शिवराजपुर से पहुंचीं फायर ब्रिगेड ने पानी डालकर आग पर काबू किया। लेकिन तब तक कंटेनर जल गया।