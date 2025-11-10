Language
    बिल्हौर में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर कंटेनर में लगी आग, मची अफरा तफरी

    By Arun Pandey Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 09:03 PM (IST)

    आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक कंटेनर में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग की लपटें दूर तक दिखाई दे रही थीं। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है, और कुछ समय के लिए यातायात बाधित रहा।

    एक्सप्रेस वे पर जलता कंटेनर। जागरण

    संवाद सहयोगी, जागरण, बिल्हौर। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर अरौल कट के पास आगरा की ओर जा रहे कंटेनर में शार्ट सर्किट से आग लग गई। चालक कंटेनर को किनारे खड़ा कर अलग हटने से बाल बाल बच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने फायर ब्रिगेड की सहायता से पानी डालकर आग पर काबू किया। लेकिन तब तक कंटेनर जल गया।

    कासगंज के तिरावली निवासी चालक हरिश्चंद्र पुत्र गजराज कंटेनर पर टायरों के ट्यूब लादकर राजकोट जा रहे थे। सोमवार देर शाम आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे के किमी- 220 पर अरौल कट के पास पीछे से धुआं उठता देख चालक ने कंटेनर किनारे रोक दिया और नीचे उतर गया।

     

    इस दौरान कंटेनर से लपटें उठने लगीं। कुछ ही देर में आग तेज हो गई। इस बीच यूपीडा के सुरक्षाकर्मी और पुलिस मौके पर पहुंच गई। मौके पर कन्नौज के तिर्वा और शिवराजपुर से पहुंचीं फायर ब्रिगेड ने पानी डालकर आग पर काबू किया। लेकिन तब तक कंटेनर जल गया।

     

    यूपीडा के सुरक्षा अधिकारी कृपाल सिंह ने बताया कि कंटेनर में शार्ट सर्किट से आग लगी है। चालक सुरक्षित है। फायर ब्रिगेड की सहायता से पानी डालकर आग को बुझा दिया गया है।