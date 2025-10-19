Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    अधिवक्ता अनूप शुक्ला की जेल में मनेगी दीपावली, जेल से छूटते ही फिर गिरफ्तार

    By Atul Mishra Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 05:32 PM (IST)

    अधिवक्ता अनूप शुक्ला इस बार दीपावली जेल में मनाएंगे। उन्हें पेशी के बाद जेल से छूटते ही दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। यह गिरफ्तारी एक अन्य मामले में हुई है, जिसकी विस्तृत जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है। इस घटना से उनके परिवार और समर्थकों में निराशा है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, कानपुर। दीपावली के एक दिन पहले जेल से बाहर आए अनूप शुक्ला को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। तीन माह पूर्व रंगदारी के मामले में जेल गए दीनू गैंग के सदस्य अधिवक्ता अनूप शुक्ला को रविवार को नौबस्ता पुलिस ने जेल से छूटते ही फिर से गिरफ्तार कर लिया। नौबस्ता पुलिस ने यह कार्रवाई कूटरचित दस्तावेजों से धोखाधड़ी,धमकाने और रंगदारी के मामले में की है। आरोपित अधिवक्ता ने मामले में कोर्ट में पुलिस को चकमा देकर कोर्ट में सरेंडर किया था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सीसामऊ से रंगदारी के मुकदमे में फरार चल रहे अधिवक्ता अनूप शुक्ला के घर की पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर 20 अगस्त को कुर्की की थी। इस दौरान पुलिस को चकमा देकर अधिवक्ता ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया गया जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। रविवार सुबह करीब आठ बजे अधिवक्ता अनूप शुक्ला को जेल से जैसे ही रिहा किया गया नौबस्ता पुलिस ने कूटरचित दस्तावेजों से धोखाधड़ी,धमकाने और रंगदारी के मामले में गिरफ्तार कर लिया। नौबस्ता थाना प्रभारी बहादुर सिंह ने बताया कि आरोपित अधिवक्ता को जेल गेट से गिरफ्तार किया गया है उसे कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेजा जाएग।