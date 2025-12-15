Ration Card : यूपी में राशन कार्ड के कोटेदार पर सख्ती, कालाबाजारी व राशन कम देने पर मुकदमा
उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड कोटेदारों पर सख्ती की जा रही है। कालाबाजारी और राशन कम देने की शिकायतों पर सरकार मुकदमा दर्ज कराएगी। कानपुर में राशन वितरण ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, कानपुर। जूही में कालाबाजारी और कार्डधारकों को राशन का वितरण कम करने पर कोटेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। अब परमिट निरस्त किया जाएगा। राशन कार्डधारकों ने शिकायत की थी कि जूही में कोटेदार सुनीता उर्फ मंजू गौतम राशन वितरण में अनियमितता बरत रही हैं। कार्डधारकों को राशन कम दे रही हैं।
क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी जितेंद्र पाठक व पूर्ति निरीक्षक राम निरंजन ने दुकान पर छापा मारा। जांच में 200 क्विंटल राशन की कालाबाजारी का पर्दाफाश हुआ। कोटेदार के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम में मुकदमा दर्ज कराया गया है। जितेंद्र पाठक ने बताया कि जिलापूर्ति अधिकारी के निर्देश पर अब सभी दुकानों की जांच शुरू कराई जा रही है। जिस दुकान पर अनियमितता मिली, उसके कोटेदार पर मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।
कार्डधारकों के संख्या के अनुसार हो राशन
राशन वितरण के दौरान कोटेदार के पास जितने कार्ड धारक हैं, उसके अनुसार ही राशन का भंडारण होना चाहिए। सभी कार्डधारकों को राशन मिलना जरूरी है।
