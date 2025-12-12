Language
    पहले नाबालिग से दुष्कर्म कर वीडियो किया वायरल, केस वापस न लेने पर आरोपित के भाई ने घर में लगा दी आग

    By Surjeet Kumar Tiwari Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 11:35 PM (IST)

    कानपुर में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी के भाई ने पीड़िता के घर में आग लगा दी। घटना से परिवार में दहशत फैल गई है। पीड़िता परिवार ने सुरक्षा की ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, कानपुर। गोविंदनगर थाना क्षेत्र में गुरुवार रात एक नाबालिग रेप पीड़िता के घर पर आग लग गई। मामले में पीड़िता के स्वजनों का आरोप है कि दुष्कर्म का मुकदमा वापस न लेने पर उन्हें आरोपित के स्वजन धमका रहे थे। आरोप है कि इसपर आरोपित के भाई ने गुरुवार रात पेट्रोल डालकर उनके घर पर आग लगा दी। बताया कि उनके घर के पास लगे सीसी फुटेज में आग लगने के बाद एक युवक भागता नजर आ रहा है। मामले में अब पुलिस घटना समेत पीड़ित परिवार के आरोप को जोड़कर देख रही है।

    गोविंदनगर निवासी एक नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म के बाद उसका वीडियो बनाया था। जिसे बाद में इंटरनेट मीडिया पर प्रचलित कर दिया था। विरोध पर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इसकी जानकारी पर पीड़िता के स्वजनों के विरोध पर आरोपित युवक के स्वजन उग्र हो गए थे। मामले की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपित को जेल भेजा था। जिसकी जमानत भी खारिज हो चुकी है।

     

    वहीं, मामले में आरोपित के स्वजन धमकाकर समझौते का दबाव बना रहे हैं। किशोरी की मां के अनुसार बीती गुरुवार रात करीब पौने बारह बजे उनके घर पर आग लगा दी गई। इस दौरान घर पर सभी सो रहे थे। वहीं, पीड़िता बाहर के कमरे में थी। आरोप है कि इस दौरान आरोपित युवक का बड़ा भाई पहुंचा, फिर बोतल में पेट्रोल ले जाकर गेट से अंदर की छिड़क कर आग लगा दी। जिसकी लपटें उठती देख स्वजन बाहर की ओर भागे। तो मेन गेट बाहर से बंद मिला।

     

    शोर गुल सुन पड़ोसी निकले और गेट खोलने के बाद पानी डालकर आग बुझाई। फिर शुक्रवार को सीसी फुटेज में आरोपित के भाई की कद काठी का एक युवक घर की ओर जाते फिर भागते हुए कैद हुआ। गोविंदनगर कार्यवाहक थाना प्रभारी अभय प्रताप सिंह ने बताया कि परिजनों ने जेल में बंद युवक के भाई पर आरोप लगाते हुए तहरीर दी है। जांच की जा रही है। दोषी मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।