कानपुर-सागर हाईवे पर 12 घंटे में तीन हादसे, दो की मौत, जाम

संवाद सहयोगी, जागरण, घाटमपुर(कानपुर)। वाहनों का अतिरिक्त दबाव झेल रहे कानपुर-सागर हाईवे पर दिन-प्रतिदिन जोखिम बढ़ता जा रहा है। मंगलवार रात से लेकर बुधवार दोपहर तक 12 घंटे के अंतराल में हाईवे पर घाटमपुर और सजेती थाना क्षेत्र में तीन बड़े हादसे हुए। दो लोगों को जान गंवानी पड़ी और एक गंभीर घायल है। जहांगीराबाद में हुए हादसे में तो युवक के शव के चीथड़े उड़ गए। आक्रोशित स्वजन ने हाईवे पर जाम लगा दिया। पुलिस ने उन्हें समझाकर दो घंटे बाद जाम खुलवाया।

कोतवाली क्षेत्र के प्रतापपुर गांव निवासी 18 वर्षीय नितिन बुधवार दोपहर बाइक से घाटमपुर की ओर से लौट रहा था। जहांगीराबाद के पास पीछे से आए ओवरलोड डंपर ने टक्कर मारते हुए नितिन को कुचल दिया। हादसे में नितिन की दर्दनाक मौत हो गई। हाईवे पर 10 मीटर उसके शव के चीथड़े फैल गए। भयावह हादसे के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने हाईवे पर जाम लगा दिया। सूचना पाकर पहुंचे स्वजन का रो-रोकर बुरा हाल था।

एसीपी कृष्णकांत यादव पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस दौरान ग्रामीणों ने हाईवे पर जहांगीराबाद और पतारा कस्बे में ब्रेकर बनवाने की मांग की। एसीपी ने एनएचएआई को पत्र लिखकर ब्रेकर बनवाने का आश्वासन दिया है। जिसके बाद जाम खोला गया। वहीं, हादसे के बाद चालक डंपर खड़ा करके भाग निकला। एसीपी ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। डंपर को कब्जे में लिया गया है। तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जा रही है।

कपड़े की फेरी लगाता था नितिन नितिन के पिता धर्मेंद्र का पहले ही निधन हो चुका है। वह घर पर मां मीना और बड़े भाई सचिन के साथ रहता था। नितिन की अभी शादी नहीं हुई थी। वह कपड़े की फेरी लगाता था।





ट्रक और डंपर में सीधी भिड़ंत, केबिन में फंसकर चालक की दर्दनाक मौत कानपुर-सागर हाइवे पर सजेती थाना क्षेत्र में जवाहर नाला के पास मंगलवार रात डंपर और ट्रक की सीधी भिड़ंत हो गई। हादसे में डंपर चालक की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। रात में 10 किलोमीटर के अंतराल में एक और हादसा हुआ। यहां तीन वाहन आपस में टकरा गए। हादसे में घायल चालक को भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बताया कि मंगलवार देर रात एक ट्रक हमीरपुर की ओर जा रहा था। जवाहर नाला के पास सामने से आ रहे डंपर से टक्कर हो गई। हादसे में डंपर का केबिन, ट्रक की बाडी से टकरा गया। डंपर चालक फतेहपुर के दिघरुआ पांडेपुर निवासी राजू की केबिन में फंसकर दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रक का चालक भाग निकला। सजेती थाना प्रभारी अवधेश कुमार ने बताया कि ट्रक को कब्जे में लिया गया है। शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है।



