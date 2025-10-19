दीपावली पर्व से एक दिन पहले मौत की झपकी, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर डिवाइडर से टकराई स्कूटी, पिता की मौत

संवाद सहयोगी, जागरण, राठ (हमीरपुर)। तौलिया से कमर में बेटे को बांधकर चित्रकूट से गांव लौट रहे मजदूर को झपकी आने से अनियंत्रित स्कूटी जखेड़ी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे में मजदूर पिता की मौत हो गई। जबकि पीछे बैठा आठ वर्षीय मासूम पुत्र को मेडिकल कालेज उरई रेफर कर दिया है।

इस घटना से मृतक के स्वजन बेहाल हैं। मृतक सिर पर हेलमेट तो लगाए था। लेकिन उसे बांधें नही था। जिसके कारण झटका लगते ही हेलमेट उछलकर दूर गिर गया और उसके सिर में गंभीर चोटें आने के कारण उसकी मौत हो गई। यदि हेलमेट बंधा होता तो शायद जान बच जाती।

जनपद जालौन के सिरसा कलार थाना अंतर्गत जुगियापुर गांव निवासी 40 वर्षीय रिंकू कुशवाहा पुत्र बलराम अपने आठ वर्षीय पुत्र अभय को लेकर स्कूटी से अपने गांव जा रहा था।

जैसे ही जखेड़ी गांव के पीछे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के खंड संख्या 113 पर पहुंचा कि तभी अचानक उसे झपकी आ गई। जिससे स्कूटी डिवाइडर से टकरा गई। इस दौरान स्कूटी चालक पिता की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि पुत्र घायल हो गया। सीएचसी राठ में तैनात डा.नेहा यादव ने बताया कि बच्चें को चेहरे व हाथ पैर में चोटें आईं हैं। जिसे मेडिकल कालेज उरई रेफर कर दिया है। मृतक की पत्नी ने बताया कि उसके पति चित्रकूट में पानीपूरी का ठेला लगाकर परिवार का भरण-पोषण करते थे। साथ में वह व उसके दो पुत्र अभय, अरुण, एक पुत्री मनु भी रहते थे।