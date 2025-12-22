Language
    कानपुर में घने कोहरे में हादसा, दो कारों में आमने-सामने भिड़ंत, तीन घायल

    Updated: Mon, 22 Dec 2025 02:35 PM (IST)
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 02:35 PM (IST)

    बिधनू हड़हा गांव के पास रविवार देर रात कोहरे की वजह से हादसे में क्षतिग्रस्त हुई दो कारें

    संवाद सहयोगी, बिधनू (कानपुर)। बिधनू हड़हा गांव के पास रविवार रात घने कोहरे की वजह से दो कारों की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में एक कार सवार चालक समेत तीन लोग घायल हो गए। जिसमे चालक की हालत नाजुक बनी हुई है। स्वस्जन ने तीनों घायलों को नर्सिगहोम में भर्ती कराया। वहीं दूसरी कार का चालक मौके से कहीं निकल गया।

    पतारा नगेलिन पुरवा गांव निवासी 30 वर्षीय राहुल शर्मा रविवार को मित्र छोटू व मलिक पाल के साथ कार से किसी नौबस्ता गए हुए थे। रात को घने कोहरे के बीच वह घर लौट रहे थे। हड़हा गांव के पास ओवरटेक के दौरान घाटमपुर की ओर से आ रही कार से आमने-सामने भिड़ंत हो गई। जिसमें दोनों कारों के आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में चालक राहुल केबिन में फंसकर गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं उनके साथी छोटू व मलिक भी घायल हो गए। सूचना पर पहुंचे स्वजन पुलिस के पहुँचने से पहले ही घायलों को नौबस्ता स्थित नर्सिंगहोम में भर्ती कराया। वहीं दूसरी कार सवार चालक मौके से कही निकल गया। थाना प्रभारी तेजबहादुर सिंह बताया कि दोनों कारों को कब्जे में ले लिया गया है। अभी तक कोई तहरीर नहीं मिली है।