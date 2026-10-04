पड़ोसियों की बर्बरता, चोरी के आरोप लगा बच्ची को बंधक बनाकर पीटा, पीठ पर पड़े निशान

जागरण संवाददाता, कानपुर। चकेरी में पड़ोसी पर 10 वर्षीय मासूम बच्ची को घर ले जाकर बेरहमी से पीटने के मामले में मुकदमा हुआ है। आरोप है कि पीड़िता को स्कूल से छुट्टी के बाद बहाने से आरोपित हमउम्र सहेली अपने घर ले गई थी और चोरी का आरोप लगा उसके साथ मारपीट कर दी। मामले में पीड़ित पक्ष की तहरीर में एक नाबालिग समेत चार लोगों पर मुकदमा हुआ है। वहीं , घटना के बाद से बच्ची दहशत में है। वह घटना के बाद से घर के बाहर भी नहीं निकली।



चकेरी के कोयला नगर निवासी पीड़िता के अनुसार उनके पति मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करते हैं। उनकी 10 वर्षीय बेटी कक्षा 5 की छात्रा है। वह 30 सितंबर को स्कूल से घर लौटी थी। इसके बाद उसे आरोपित पड़ोस में रहने वाली सहेली अपनी मां के बुलाने की बात कहकर बहाने से गई। पीड़ित परिवार के अनुसार जब काफी देर तक उनकी बच्ची वापस घर नहीं लौटी तो पीड़िता की मां वहां जा पहुंची।

जहां उन्होंने देखा कि बच्ची को बंधक बनाकर आरोपित बेटी की सहेली, उसकी मौसी, उनकी मकान मालकिन और एक अन्य महिला उस पर चोरी के झूठे आरोप में प्लास्टिक के पाइप व बेल्ट से मार पीट रहीं थीं।इस पिटाई से उनकी 10 साल की बच्ची की पीठ पर कई निशान भी बनें थे। जिसे देखकर उन्होंने विरोध जताया तो आरोपितों ने उन्हें भी धमकाया।