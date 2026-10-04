कानपुर में साइबर ठगों का बड़ा नेटवर्क, चमनगंज-बेकनगंज समेत कई क्षेत्रों से जुड़े गिरोह पुलिस के निशाने पर

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर शहर में एक के बाद एक साइबर ठगों के गिरोह पकड़े जा रहे हैं। बड़ी बात ये है कि किसी गिरोह ने 100 करोड़ की ठगी की होती तो कोई 5600 करोड़ की ठगी करने वाले नेटवर्क से जुड़ा है, लेकिन इनमें कई ठग मुस्लिम क्षेत्रों के भी रहने वाले निकले, जो लोगों को घर बैठे कमाई करने का लालच देकर उनकी फर्जी फर्म और उनके म्यूल खाते खुलवाकर ठगी की रकम मंगवाते हैं।

पूर्व में भी चमनगंज, बेकनगंज, कर्नलगंज समेत थाना क्षेत्रों के मुस्लिम इलाकों से ठग पकड़े जा चुकी है। अब साइबर टीम की रडार पर ऐसे ही एक गिरोह के चार लोग आ चुके हैं। जल्द आरोपितों की ठगी का पर्दाफाश होगा।

शहर के कुछ मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में साइबर ठगों के कई गिरोह कुछ सालों में तेजी से सक्रिय हुआ है, जो देश के कई राज्यों के ठगों से जुड़े है और उनके लिए लोगों के दस्तावेज लेकर फर्जी फर्म पंजीकृत करा उसके लिए नाम पर म्यूल खाते खुलवाते हैं। इन खातों में ठगी की रकम मंगवाकर खातों से आइपीएल मैचों में सट्टा, आनलाइन गेमिंग के खातों में भेज ठिकाने लगाते हैं।

13 सितंबर को ही पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल ने 5600 करोड़ की ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया था, जिसमें गिरोह का सरगना शाहजेब वारिस बेकनगंज के तलाक महल का रहने वाला है और साथी मोहम्मद सलमान चमनगंज का रहने वाला निकला।

वर्ष 2024 में कर्नलगंज थाना पुलिस ने वर्ष 2024 में यतीमखाना के मौलाना समेत दो आरोपितों को पकड़ा था। ये लोग मदरसे की आड़ में साइबर ठगी का गिरोह चला रहे थे। ये लोग ठगी की रकम को मदरसे के खाते में मंगवाते थे। इस गिरोह के तार लखनऊ और दिल्ली स्थित कुछ मदरसों से भी जुड़े थे। इन्हीं क्षेत्रों के चार साइबर ठग पुलिस के रडार पर एक बार फिर आ चुके हैं।

ये गिरोह भी म्यूल खाते उपलब्ध कराने, ठगी की रकम ठिकाने लगाने का काम करते थे। पुलिस को इनके मोबाइल फोन व खाते मिल गए हैं। पुलिस मोबाइल फोन नंबरों के जरिए उनकी लोकेशन ट्रेस में जुटी है। जल्द गिरोह का राजफाश किया जाएगा। साइबर क्राइम थाना प्रभारी अभय प्रताप सिंह ने बताया कि टीम लगी है। जल्द गिरोह का पर्दाफाश होगा।